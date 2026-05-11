Szentkirályi Alexandra: Konstruktív egyeztetés zajlott Tarr Zoltán meghallgatásának előkészítéséről

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán arról számolt be a bejegyzésében, örömmel tölti el, hogy sikerült együttműködő hangnemben egyeztetni a bizottság alelnökeivel a keddi ülés részleteiről.
Szentkirályi Alexandra pozitívan nyilatkozott Tarr Zoltán meghallgatásának előkészítéséről
Mint fogalmazott, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága másnap tartja első ülését, amelyen meghallgatják Tarr Zoltán miniszterjelöltet.
A politikus hangsúlyozta, hogy a bizottság kiemelten fontos területekkel foglalkozik, hiszen hozzá tartozik a kultúra, a média, a múzeumok, a színházak és a filmipar ügye is.
Véleménye szerint ezek nemcsak a mindennapi élet részei, hanem a magyar történelemhez, múlthoz és jövőhöz is szorosan kapcsolódnak.
Szentkirályi Alexandra ezért kezdeményezett egyeztetést a bizottság alelnökeivel, Rost Andreaval, Radnai Márkkal és Szabadi Istvánnal.