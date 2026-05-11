Szentkirályi Alexandra: Konstruktív egyeztetés zajlott Tarr Zoltán meghallgatásának előkészítéséről

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán arról számolt be a bejegyzésében, örömmel tölti el, hogy sikerült együttműködő hangnemben egyeztetni a bizottság alelnökeivel a keddi ülés részleteiről.

Konstruktív és eredményes egyeztetésről számolt be a közösségi oldalán a fideszes politikus az Országgyűlés Művelődési Bizottságának első ülése előtt. Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza Párt és a Mi Hazánk képviselőivel közösen készítették elő Tarr Zoltán miniszterjelölti meghallgatását.

Szentkirályi Alexandra pozitívan nyilatkozott Tarr Zoltán meghallgatásának előkészítéséről

Mint fogalmazott, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága másnap tartja első ülését, amelyen meghallgatják Tarr Zoltán miniszterjelöltet.

A politikus hangsúlyozta, hogy a bizottság kiemelten fontos területekkel foglalkozik, hiszen hozzá tartozik a kultúra, a média, a múzeumok, a színházak és a filmipar ügye is.

Véleménye szerint ezek nemcsak a mindennapi élet részei, hanem a magyar történelemhez, múlthoz és jövőhöz is szorosan kapcsolódnak.

Szentkirályi Alexandra ezért kezdeményezett egyeztetést a bizottság alelnökeivel, Rost Andreaval, Radnai Márkkal és Szabadi Istvánnal.