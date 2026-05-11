Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nincs visszaút! Eljött a mélypont Zelenszkij számára – nagy baj körvonalazódik

Sztár

Ő Szabó Zsófi gyermekének apja? – íme a leleplezés

Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra: Konstruktív egyeztetés zajlott Tarr Zoltán meghallgatásának előkészítéséről

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Konstruktív és eredményes egyeztetésről számolt be a közösségi oldalán a fideszes politikus az Országgyűlés Művelődési Bizottságának első ülése előtt. Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza Párt és a Mi Hazánk képviselőivel közösen készítették elő Tarr Zoltán miniszterjelölti meghallgatását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szentkirályi AlexandraTarr Zoltánparlamenti bizottság

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán arról számolt be a bejegyzésében, örömmel tölti el, hogy sikerült együttműködő hangnemben egyeztetni a bizottság alelnökeivel a keddi ülés részleteiről. 

Csurgó, 2026. március 19. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke a kormánypártok országjárásának csurgói fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 19-én. MTI/Katona Tibor
Konstruktív és eredményes egyeztetésről számolt be a közösségi oldalán a fideszes politikus az Országgyűlés Művelődési Bizottságának első ülése előtt. Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza Párt és a Mi Hazánk képviselőivel közösen készítették elő Tarr Zoltán miniszterjelölti meghallgatását. Fotó: Katona Tibor / MTI

Szentkirályi Alexandra pozitívan nyilatkozott Tarr Zoltán meghallgatásának előkészítéséről

Mint fogalmazott, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága másnap tartja első ülését, amelyen meghallgatják Tarr Zoltán miniszterjelöltet.

A politikus hangsúlyozta, hogy a bizottság kiemelten fontos területekkel foglalkozik, hiszen hozzá tartozik a kultúra, a média, a múzeumok, a színházak és a filmipar ügye is. 

Véleménye szerint ezek nemcsak a mindennapi élet részei, hanem a magyar történelemhez, múlthoz és jövőhöz is szorosan kapcsolódnak. 

Szentkirályi Alexandra ezért kezdeményezett egyeztetést a bizottság alelnökeivel, Rost Andreaval, Radnai Márkkal és Szabadi Istvánnal.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!