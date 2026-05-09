Szentkirályi Alexandra továbbra is szívügyének tekinti szülővárosa sorsát

A szülővárosom, az otthonom, a szívügyem. A jövőben is töretlen hittel fogok azért dolgozni, hogy Magyarország és ezen belül Budapest egy még jobb hely legyen mindannyiunk számára − írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke.

Szentkirályi Alexandra pozíciót vált, Budapestért továbbra is dolgozik

Országgyűlési képviselői mandátumom miatt lemondtam a fővárosi közgyűlési helyemről. Köszönöm mindenkinek az elmúlt évek támogatását, bizalmát, a jövőben is számíthatnak rám! − tette hozzá.

A napokban pedig arról beszélt, be kell hozni fiatalokat, de eközben azt a tapasztalatot is meg kell tartani, ami az elmúlt években is összetartotta a közösséget – szögezte le a Fidesz frakcióülése előtt. A Fidesz április végén bejelentette, hogy kikkel vág neki a következő parlamenti ciklusnak. A megújulás jegyében fontos cél volt a frakció fiatalítása.