Szentkirályi: Veszíteni és nyerni is tudni kell

Szentkirályi Alexandra legfrissebb Facebook-bejegyzésében rendkívül éles szavakkal illette Magyar Pétert. A politikus úgy fogalmazott: „hazug, báb, erkölcstelen, embertelen”, majd arról írt, hogy a kormányfő rendszeresen megaláz és fenyeget alkotmányos tisztséget betöltő személyeket.

Bejegyzésében arra is kitért, hogy szerinte a miniszterelnök többek között a Kúria elnökét, a köztársasági elnököt és a legfőbb ügyészt is támadja, sőt úgy fogalmazott, hogy még a Nobel-díjas magyar kiválóságok sem mentesek a kritikák alól.

A Fidesz–KDNP képviselője szerint a választási győzelmet és vereséget is méltósággal kellene kezelni, ám állítása szerint ez a miniszterelnöknek „nem megy”.

Úgy látja, hogy az új kormányfő a megválasztása óta az alkotmányos rendet támadja.

A bejegyzés végén Sulyok Tamás köztársasági elnöknek is üzent, akinek kitartást és erőt kívánt a szerinte „méltatlan és példátlan támadásokkal” szemben.