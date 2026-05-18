Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kitört a világbotrány: az ukránok már a NATO-t bombázzák?

Fontos

Vitézy Dávid lemondott, már azt is tudni, ki veszi át a helyét

Magyar Péter

Szentkirályi: Veszíteni és nyerni is tudni kell

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Erős hangvételű bejegyzésben bírálta Magyar Pétert Szentkirályi Alexandra a Fidesz–KDNP listájáról bejutott képviselője.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péterkúriasulyok tamásfideszszentkirályi alexandrakormányfőminiszterelnökTisza-kormány

Szentkirályi Alexandra legfrissebb Facebook-bejegyzésében rendkívül éles szavakkal illette Magyar Pétert. A politikus úgy fogalmazott: „hazug, báb, erkölcstelen, embertelen”, majd arról írt, hogy a kormányfő rendszeresen megaláz és fenyeget alkotmányos tisztséget betöltő személyeket.

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra 
Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Bejegyzésében arra is kitért, hogy szerinte a miniszterelnök többek között a Kúria elnökét, a köztársasági elnököt és a legfőbb ügyészt is támadja, sőt úgy fogalmazott, hogy még a Nobel-díjas magyar kiválóságok sem mentesek a kritikák alól.

A Fidesz–KDNP képviselője szerint a választási győzelmet és vereséget is méltósággal kellene kezelni, ám állítása szerint ez a miniszterelnöknek „nem megy”. 

Úgy látja, hogy az új kormányfő a megválasztása óta az alkotmányos rendet támadja.

A bejegyzés végén Sulyok Tamás köztársasági elnöknek is üzent, akinek kitartást és erőt kívánt a szerinte „méltatlan és példátlan támadásokkal” szemben.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!