Hetedik ciklusát kezdheti meg országgyűlési képviselőként Szijjártó Péter leköszönő külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a megbízólevelét Nagy Attilától, Nemzeti Választási Iroda elnökétől vette át pénteken a Parlamentben.
A Fidesz elsőként Szijjártó Pétert jelölte az Országgyűlés alelnökének, ám jelölését a Tisza-frakció elutasította. Helyette Vitályos Eszter lesz a Fidesz által delegált alelnök.
Közösségi oldalán pár fotót is megosztott arról, amint átveszi megbízólevelét a Nemzeti Választási Irodában péntek délelőtt – ahol egyébként ugyanekkor Lázár János és Kocsis Máté is felvették mandátumukat.
