Túlhatalom és szakmaiatlanság – Isten óvja Magyarországot!

Szakmai hibák és alkotmányozási kérdések

Az új kabinet szakmaiságát több hiba is megkérdőjelezi. Szűcs Gábor példaként említette, hogy a rendeletben még lezárt projektek is szerepelnek, például az Európa Kulturális Fővárosa programmal kapcsolatos feladatok.

Az is figyelemre méltó, hogy az Országgyűlés alakulóülésén a Tisza Pártnak még a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény benyújtása is problémát okozott, a Fidesz segített nekik.

Külön kiemelte, hogy az igazságügyi miniszter új feladatként felelős lett az alkotmányozási folyamatért is. A politikus szerint ez arra utalhat, hogy a kormány akár az Alaptörvény módosítására vagy új alkotmány elfogadására készülhet.

Vajon mit akarnak módosítani? Csak nem a migrációs és gyermekvédelmi alapvetéseket, hogy megfeleljenek a brüsszeli elvárásnak?”

– tette fel a kérdést bejegyzésében Szűcs Gábor.