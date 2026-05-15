Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döntöttek Ukrajna sorsáról - Kína és Trump bemutatták az ítéletet

Olvasta?

Ez már a tiszásoknak is sok – Magyar Péterék most átlépték a határt

szűcs gábor

Túlhatalom és szakmaiatlanság – Isten óvja Magyarországot!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Éles kritikát fogalmazott meg Szűcs Gábor az új kormány statútumrendeletével kapcsolatban, amely szerinte egyszerre árulkodik hatalomkoncentrációról és szakmai hibákról. A politikus úgy látja: a Tisza Párt több kampányígéretét is feladta, miközben már az első fontos jogszabályokban komoly pontatlanságok jelentek meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szűcs gáborszakmaiságcsúcsminisztériumhatalomkoncentrációRuff BálintAlaptörvény-módosításMagyar Péter

Szűcs Gábor arról beszélt közösségi oldalán, hogy az új kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló statútumrendelet világosan mutatja: a Tisza Párt nem szakított a korábban kritizált centralizált hatalomgyakorlással. 

Szűcs Gábor
Szűcs Gábor úgy látja, hogy a Tisza Párt több kampányígéretét is feladta, és már az első fontos jogszabályokban komoly pontatlanságok jelentek meg (Forrás: Facebook/Szűcs Gábor)

Miközben Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy nem lesz „csúcsminisztérium”, Ruff Bálint alatt most egy olyan új hatalmi központ jött létre, amely Rogán Antal, Gulyás Gergely és Bóka János korábbi területeit fogja össze.

Egy hónapja nyert választást a Tisza, máris itt vannak az első áremelések

Szakmai hibák és alkotmányozási kérdések

Az új kabinet szakmaiságát több hiba is megkérdőjelezi. Szűcs Gábor példaként említette, hogy a rendeletben még lezárt projektek is szerepelnek, például az Európa Kulturális Fővárosa programmal kapcsolatos feladatok. 

Az is figyelemre méltó, hogy az Országgyűlés alakulóülésén a Tisza Pártnak még a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény benyújtása is problémát okozott, a Fidesz segített nekik. 

Külön kiemelte, hogy az igazságügyi miniszter új feladatként felelős lett az alkotmányozási folyamatért is. A politikus szerint ez arra utalhat, hogy a kormány akár az Alaptörvény módosítására vagy új alkotmány elfogadására készülhet.

Vajon mit akarnak módosítani? Csak nem a migrációs és gyermekvédelmi alapvetéseket, hogy megfeleljenek a brüsszeli elvárásnak?”

– tette fel a kérdést bejegyzésében Szűcs Gábor.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!