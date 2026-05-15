Túlhatalom és szakmaiatlanság – Isten óvja Magyarországot!

Szűcs Gábor arról beszélt közösségi oldalán, hogy az új kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló statútumrendelet világosan mutatja: a Tisza Párt nem szakított a korábban kritizált centralizált hatalomgyakorlással.
Miközben Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy nem lesz „csúcsminisztérium”, Ruff Bálint alatt most egy olyan új hatalmi központ jött létre, amely Rogán Antal, Gulyás Gergely és Bóka János korábbi területeit fogja össze.
Szakmai hibák és alkotmányozási kérdések
Az új kabinet szakmaiságát több hiba is megkérdőjelezi. Szűcs Gábor példaként említette, hogy a rendeletben még lezárt projektek is szerepelnek, például az Európa Kulturális Fővárosa programmal kapcsolatos feladatok.
Az is figyelemre méltó, hogy az Országgyűlés alakulóülésén a Tisza Pártnak még a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény benyújtása is problémát okozott, a Fidesz segített nekik.
Külön kiemelte, hogy az igazságügyi miniszter új feladatként felelős lett az alkotmányozási folyamatért is. A politikus szerint ez arra utalhat, hogy a kormány akár az Alaptörvény módosítására vagy új alkotmány elfogadására készülhet.
Vajon mit akarnak módosítani? Csak nem a migrációs és gyermekvédelmi alapvetéseket, hogy megfeleljenek a brüsszeli elvárásnak?”
– tette fel a kérdést bejegyzésében Szűcs Gábor.