Szűcs Gábor szerint a „független” média benyújtotta a számlát

Az elmúlt időszak kinevezései alapján egyre többen teszik fel a kérdést: valóban létezett-e az a bizonyos „független” médiatér, vagy csak politikai előszobaként működött? Szűcs Gábor Facebook-bejegyzésében hosszú sorát vette azoknak a személyeknek, akik médiás háttérből kerültek fontos állami vagy politikai pozíciókba a Tisza Párt környezetében.
A médiából érkeztek az új emberek
A Facebook-kormányzás elindult, a független sajtó pedig kormánypropagandává avanzsált”
– fogalmazott a bejegyzésben Szűcs Gábor.
A felsorolás szerint a 24.hu egykori főszerkesztője kommunikációs államtitkár lett, míg az RTL-től érkezett a közlekedési minisztérium parlamenti államtitkára. A 24.hu korábbi munkatársa sportállamtitkári posztot kapott, miközben Magyar Péter csapatában két RTL-es és egy ATV-s háttérember is feltűnt. A Tisza frakció sajtófőnöke szintén megfordult az RTL-nél és a 24.hu-nál, a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára pedig korábban a Telex munkáját segítette jogászként.
A képviselő szerint mindez nem véletlen folyamat, hanem annak bizonyítéka, hogy a Magyar Pétert támogató médiavilág most politikai szerepet és pozíciókat kapott. Szűcs Gábor úgy látja: azok, akik korábban a függetlenség látszatát építették, mára nyíltan a hatalom részévé váltak.