Szűcs Gábor a magyar gazdaságról: Van mire büszkének lennünk

Szűcs Gábor közösségi oldalán reagált a Tisza Párt kritikáira, amelyek szerint a Fidesz-kormány lezüllesztette a magyar gazdaságot, és rossz állapotban hagyta maga után az államkasszát. Szerinte a friss KSH-adatok épp az ellenkezőjét mutatják.
Az átlagbérek egy évvel ezelőtthöz képest 11,3 százalékkal nőttek”
– mutatott rá, hozzátéve, hogy a mediánbérek éves alapon 13,2 százalékos emelkedést mutatnak.
Az államadósságot és a növekedést is példának hozta
Szűcs Gábor kitért az államadósság kérdésére is. Mint mondta: míg 2010-ben, a Fidesz-KDNP kormányra kerülésekor a GDP-arányos államadósság 82 százalék volt, jelenleg 74 százalékon áll. A magyar gazdaság teljesítményét szerinte az is jelzi, hogy Magyarország produkálta az Európai Unió második legnagyobb gazdasági növekedését 2026 első negyedévében. Szűcs Gábor úgy fogalmazott:
Van mire büszkének lennünk.”