Szürreális jelenet: Magyar Péter odament Gulyás Gergelyhez veszekedni a parlamentben

Rövid időre megakadt a keddi parlamenti ülés, amikor Magyar Péter miniszterelnök odament Gulyás Gergelyhez, és úgy vitatkoztak.

Sajnos nem lehetett hallani, miről beszéltek, de Forsthoffer Ágnes házelnök arra kérte a miniszterelnököt (bár nem nevesítette), hogy ezt hagyja abba. Az 1990-es rendszerváltás óta aligha láthattunk olyan jelenetet a magyar Országgyűlésben, mint ami most történt.

A miniszterelnök a jelenet előtt egyébként külön beszélt Gulyás Gergelyhez. Azzal kezdte, hogy húsz éve hangzott el az őszödi beszéd, és nem gondolta volna, hogy Gulyás, akivel együtt küzdöttek a Kossuth tér műveleti területté nyilvánítása és az emberek szemének kilövetése ellen, 20 évvel később a mostani MSZMP frakcióját fogja vezetni.

Gulyás Gergely válaszában azt mondta, jól emlékszik arra, amikor húsz éve ketten jelentettek be tüntetést a Kossuth térre, aztán felvetette, hogy Magyar választ adhatna, hogy miért nevezte ki Gergényi Péter akkori rendőrtábornok helyettesét rendészeti államtitkárnak.