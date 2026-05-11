Takács Péter az egészségügyi miniszterjelölt meghallgatásáról: valódi válaszok helyett agresszió

A TISZA 1213 választási ígéretet tett a kampányban, ami valószínűleg világrekord. Ennek egy jelentős része az egészségügyi területhez kapcsolódik, ezeknek a részletes kifejtését vártuk (volna) ma a miniszteri meghallgatáson – hívta fel a figyelmet Takács Péter. A politikus közölte, a Fidesz-KDNP-s képviselőtársaival együtt megpróbálták a lehető legjobban kihasználni a mindössze 4-4 perces időkeretet, ami a rendelkezésükre állt, és feltették a legfontosabb kérdéseket, amik a választókat is joggal érdeklik.

Takács Péter szerint Hegedűs Zsolt a meghallgatásán valódi válaszok helyett agresszív személyeskedésbe kezdett (Fotó: Polyák Attila)

Takács Péter arra lett volna kíváncsi, hogy:

Hol lesznek a beharangozott „szuperkórházak”? Hogyan fognak ezek kinézni? Régieket bővítenek vagy újak építését tervezik? Mi lesz a kis kórházak sorsa?

Tervezik-e megnyitni a TB-kasszát a magánellátók előtt?

A TISZA azzal kampányolt, hogy minden évben 500 milliárd forint többletforrást biztosítanak az állami egészségügy számára. Takács Péter arra kérte Hegedűs Zsoltot, ismertesse: mi lesz ennek a növekménynek a fedezete, a TB-járulék-emelés? Egyéb adókból származó bevételnövekmény vagy kiegészítő biztosítások bevezetéséből? Esetleg más területről csoportosítanak át, ha igen, honnan?

A kampányban megígérték: 2027 végéig 6 hónap alá szorítják valamennyi műtét esetében a várólisták hosszát. Tud-e arra garanciát vállalni a leendő miniszter, hogy 2028. január elsején nem lesz olyan magyar beteg, aki 2028. július 1. utánra kap majd műtéti előjegyzést?

Takács Péter azonban a kérdéseire nem sok érdemi választ kapott, mint fogalmazott, Hegedűs Zsolt miniszterjelölt inkább agresszív személyeskedésbe kezdett.

– Azt mindenesetre megtudtuk, mit jelent a szuperkórház kifejezés. A kampányban elhangzottakkal ellentétben ezek súlyponti vagy centrumkórházakat jelentenek, amiből a négy orvosegyetemi klinikai központ már eleve adott, tehát a TISZA szerint ott nincs teendő. Három további helyszínen pedig – angliai mintára – egy már meglévő kórházhoz építenének hozzá egy négy műtőből és 20-25 ágyból álló blokkot, ahol kizárólag tervezhető műtéteket végeznének – sorolta a Tisza nagyszabású terveit, megjegyezve, az, hogy a Tisza szavazói ilyen szuperkórházat képzeltek-e el, azt már nem az ő tisztje megítélni.