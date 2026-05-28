„Egy szexi ellenzéki politikus vagyok” – helyretették a csípőből lövő baloldali újságírót

A kormánypártivá lett baloldali média még mindig nem tud kilépni az elmúlt 16 év megszokásaiból. A Fidesz képviselőjének, Takács Péternek ki kellett javítania a Parlamentben a Népszava újságíróját, hogy ő már nem államtitkár, miniszter pedig sosem volt.

„A Népszava Online is benne ragadt az Orbán-kormányba, akárcsak Magyar Péter” – kommentálta szerdai, a Parlament folyosóján adott villáminterjúját Takács Péter. Takács Péter odaszúrt a baloldali médiának

(Fotó: Facebook/Takács Péter) Miniszter úr!... Államtitkár úr!..." – próbálkozott a megszólítással az újságíró, majd Takács jelezte neki, hogy egyik sem. Egy szexi ellenzéki politikus vagyok. Nem vagyok „az elnyomó fasiszta diktatúra" arca többé!" – szúrt oda a képviselő.

