Takács Péter

„Egy szexi ellenzéki politikus vagyok” – helyretették a csípőből lövő baloldali újságírót

A kormánypártivá lett baloldali média még mindig nem tud kilépni az elmúlt 16 év megszokásaiból. A Fidesz képviselőjének, Takács Péternek ki kellett javítania a Parlamentben a Népszava újságíróját, hogy ő már nem államtitkár, miniszter pedig sosem volt.
„A Népszava Online is benne ragadt az Orbán-kormányba, akárcsak Magyar Péter” – kommentálta szerdai, a Parlament folyosóján adott villáminterjúját Takács Péter.

Takács Péter odaszúrt a baloldali médiának
 (Fotó: Facebook/Takács Péter)

Miniszter úr!... Államtitkár úr!...”

 – próbálkozott a megszólítással az újságíró, majd Takács jelezte neki, hogy egyik sem.

Egy szexi ellenzéki politikus vagyok. Nem vagyok „az elnyomó fasiszta diktatúra” arca többé!”

 – szúrt oda a képviselő.

 

