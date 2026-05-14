Takács Péter: Miért hazudik, miniszterelnök elvtárs?

Vajon a Tisza-kormány tagjai hol fogják fogadni a nemzetközi delegációkat? Egy romkocsmában – írta Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt elnöke azt próbálta sugallani, hogy a Belügyminisztérium felkerése során egy elzárt és titokzatos helyszínre jutott be, miközben a valóság ennek éppen az ellenkezője.

Takács Péter: Büszkének kell lenni ezekre az épületekre

Az újjászülető Budavári Palotanegyed.

Fotó: Nemzeti Hauszmann Program

Takács Péter: Büszkének kell lenni ezekre az épületekre

A politikus elmondta, ezzel szemben

az egykori Magyar Királyi Pénzügyminisztérium eredeti tervek szerint felújított épületébe beköltözött a Belügyminisztérium, az intézmény nem bezárta, hanem megnyitotta a történelmi helyszínt az érdeklődők előtt.

Hozzátette

aljas hergelés, hogy úgy tesznek, mintha a miniszter ezt magának építtette volna, több mint ezer ember dolgozik az épületben.

Ehelyett – tette hozzá a képviselő – büszkének kell lenni ezekre az épületekre, ez közvagyon, ezt a magyar kormány állíttatta helyre a második világháború rombolása után.

A vár történelmi épületeinek helyreállítása idegenforgalmi szempontból is kiváló döntés volt"

– tette hozzá a képviselő.