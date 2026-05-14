Takács Péter szerint most le kell hűlniük a kedélyeknek

„A mi kormányzásunk tökéletesen alkalmas lesz arra, hogy összehasonlítsuk a Tisza teljesítményével” – fogalmazott Facebook-videójában Takács Péter, a Fidesz parlamenti képviselője. A politikus úgy véli, a polgári kormányzás mögött álló 16 év „igenis vállalható kormányzati teljesítmény” volt.
„Az a meggyőződésem, hogy kicsit hűlnie kell a kedélyeknek, hogy objektíve tudjuk értékelni akár az én munkámat is, vagy azt a 16 évet” – fogalmazott Facebook-videójában Takács Péter, a Fidesz parlamenti képviselője, aki szerint jelenleg „tömegpszichózis” uralja a magyar társadalmat, ezért még korai lenne végleges következtetéseket levonni az elmúlt időszak politikai teljesítményéről.

Takács Péter Fotó: Teknős Miklós
 

A politikus úgy véli, a polgári kormányzás mögött álló 16 év „igenis vállalható kormányzati teljesítmény” volt. Szerinte időre van szükség ahhoz, hogy a politikai indulatok csillapodjanak, és objektíven lehessen megítélni az elmúlt másfél évtized eredményeit.

 

Takács visszautasította a vádakat

Takács Péter visszautasította azokat a kritikákat is, amelyek szerint a Fidesz autoriter rendszert épített volna ki Magyarországon. 

A képviselő ezeket a kijelentéseket választási lózungoknak nevezte, amelyekkel állítása szerint sok embert sikerült megtéveszteni a kampányidőszakban. 

Úgy fogalmazott: előbb-utóbb eljön az az időszak, amikor már nem kampányüzenetekre, hanem tényleges kormányzati teljesítményre és cselekvésre lesz szükség. Takács Péter szerint a jövőben egyértelmű összehasonlítási alapot jelenthet majd a Tisza Párt kormányzása és a korábbi polgári kabinetek teljesítménye.

 

