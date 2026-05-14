Takács Péter „nekiment” a Tisza egészségügyi miniszterének

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Élesen bírálta Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert Takács Péter a Hír TV Monitor című műsorában. A korábbi államtitkár szerint több fontos kérdésre sem kapott választ a Tisza egészségügyi terveivel kapcsolatban.
Takács Péter a Hír TV Monitor című műsorában arról beszélt, hogy komoly szakmai kérdéseket tett fel a Tisza egészségügyi miniszterének, azonban szerinte ezekre nem kapott érdemi válaszokat.

Baja, 2026. március 31. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára beszédet mond az Országos Diagnosztikai Gyorsító Programban beszerzett CT- és MR-készülék átadásán a Bajai Szent Rókus Kórházban 2026. március 31-én. MTI/Kacsúr Tamás
Fotó: Kacsúr Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A politikus azt mondta: 

kíváncsi volt arra, miből finanszírozná a kormány az egészségügybe ígért évi 500 milliárd forintos többletforrást. 

Szerinte nem derült ki, hogy ezt járulékemelésből, új adókból vagy más forrásból teremtenék elő.

Takács Péter a várólisták ügyét is szóba hozta. Felidézte, hogy a Tisza azt ígérte: 2027 végére megszüntetik a hat hónapnál hosszabb műtéti előjegyzéseket. 

Elmondása szerint arra sem kapott konkrét választ, hogyan garantálnák, hogy 2028 januárjára valóban ne legyen ilyen várakozási idő.

A volt államtitkár bírálta Hegedűs Zsolt kommunikációját is. Azt állította, hogy személyeskedő támadások érték őt a kampány során, miközben ő szakmai alapon közelített a vitákhoz.

Takács Péter ugyanakkor elismerte Hegedűs Zsolt szakmai tudását ortopéd orvosként, de úgy fogalmazott: 

egy minisztérium vezetéséhez nem elég jó szakembernek lenni, vezetői tapasztalatra is szükség van.

A beszélgetésben arról is beszélt, hogy szerinte több tiszás politikus még mindig kampányüzemmódban működik.

„Most már a kormányrúd az ő kezükben van” – fogalmazott a műsorban.

 

