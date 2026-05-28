Takács Péter üzent Hegedűs Zsoltnak: Máris jönnek a kórházbezárások?

Rendkívül élesen bírálta a Tisza-kormány egészségügyi terveit Takács Péter, a korábbi egészségügyi államtitkár. A politikus szerint már a kormányzás harmadik hetében megkezdődött a kórházbezárások és leépítések „beadagolása”. A volt államtitkár közösségi oldalán reagált arra az interjúra, amelyben a Magyar Orvosi Kamara elnöke a magánszolgáltatók nagyobb szerepvállalásáról és az egészségügyi rendszer átalakításáról beszélt.

Bejegyzésében azt írta: miközben éveken keresztül a korábbi kormányt támadták azzal, hogy kórházbezárásokra készül – ráadásul ezt a vádat egy nagyon régi dokumentumra alapozták –, most már a Tisza-kormányzás első heteiben szóba kerültek bezárások, korlátozások és leépítések.

Máris, Miniszter Úr?”

– tette fel a kérdést Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek.

A volt államtitkár szerint különösen beszédes, hogy a Magyar Orvosi Kamara vezetéséből érkező egészségügyi miniszter a MOK elnökével mondatja ki a „rossz híreket”. Takács Péter arra is emlékeztetett, hogy a miniszteri meghallgatáson rákérdezett: tervezik-e magánszolgáltatók bevonását a TB-finanszírozásba úgy, hogy azok később külön díjakat szedhessenek a betegektől. Állítása szerint erre nem kapott választ.

A politikus szerint azért is fontos kérdés a magánszolgáltatók szerepe, mert az egészségügyi miniszter korábbi foglalkoztatója Wáberer György volt, aki Magyarország egyik legnagyobb magánkórházának tulajdonosa, emellett a Tisza Párt lelkes támogatója.