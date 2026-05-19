Elképesztő fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – bajban van Németország?

Tarr Zoltán

Tarr Zoltán elrendelte az NKA kifizetéseinek felfüggesztését

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden felfüggesztette a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatóját is. Tarr Zoltán azt írta a Facebook-oldalán, hogy felfüggeszti Krucsainé Herter Anikót, miután hétfőn elrendelte az NKA kifizetések befagyasztását.
Tarr Zoltán a közösségi médiában számolt be legújabb intézkedéséről, miszerint „A mai napon felfüggesztem főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót.”

Tarr Zoltán Magyar Péterhez hasonlóan a Facebookon jelenti be intézkedéseit Fotó: Facebook/Tarr Zoltán

A miniszter belső vizsgálatot is indított, melynek eredményeiről tájékoztatást ígért követőinek. Hozzátette: 

Biztosítjuk a szervezet, azaz az NKTK zavartalan működését a vizsgálat alatt is.”

Attól függetlenül, hogy hétfőn közölte, elrendelte a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését.

Az új főigazgató személyéről annyit árult el, 

olyan vezetőre van szükség, aki élvezi az én személyes bizalmamat.”

 

 

