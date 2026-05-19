Tarr Zoltán elrendelte az NKA kifizetéseinek felfüggesztését

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden felfüggesztette a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatóját is. Tarr Zoltán azt írta a Facebook-oldalán, hogy felfüggeszti Krucsainé Herter Anikót, miután hétfőn elrendelte az NKA kifizetések befagyasztását.
Tarr Zoltán a közösségi médiában számolt be legújabb intézkedéséről, miszerint „A mai napon felfüggesztem főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót.”
A miniszter belső vizsgálatot is indított, melynek eredményeiről tájékoztatást ígért követőinek. Hozzátette:
Biztosítjuk a szervezet, azaz az NKTK zavartalan működését a vizsgálat alatt is.”
Attól függetlenül, hogy hétfőn közölte, elrendelte a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését.
Az új főigazgató személyéről annyit árult el,
olyan vezetőre van szükség, aki élvezi az én személyes bizalmamat.”
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!