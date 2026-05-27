Magyar Péter kormánya felmentette tisztségéből Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatóját, és egyúttal felülvizsgálja a szervezet működését is. A döntés a Magyar Közlönyben is megjelent, a kormány pedig azzal indokolta a lépést, hogy meg kell szüntetni a „felesleges párhuzamosságokat”, és költséghatékonyabb rendőrségi rendszert kell kialakítani.

Vége a TEK-nek? Magyar Péter döntése alapjaiban írhatja át a rendszert

Az Orbán-kormány idején indult a TEK

A Terrorelhárítási Központot 2010 után hozta létre az Orbán-kormány, az Országgyűlés egyik első döntéseként. A szervezet élére Orbán Viktor korábbi személyi testőrét, Hajdu Jánost nevezték ki. A TEK feladata alapvetően a terrorcselekmények megelőzése és elhárítása volt, emellett kiemelt szerepet kapott a magas rangú állami vezetők védelmében is.

A szervezet látta el többek között a köztársasági elnök, a külügyminiszter és a legfőbb ügyész állandó személyvédelmét, valamint részt vett különleges rendőri műveletekben és nemzetközi együttműködésekben is. A TEK az elmúlt években több alkalommal számolt be