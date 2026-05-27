Vége a TEK-nek? Magyar Péter döntése alapjaiban írhatja át a rendszert

Magyar Péter kormánya felmentette tisztségéből Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatóját, és egyúttal felülvizsgálja a szervezet működését is. A döntés a Magyar Közlönyben is megjelent, a kormány pedig azzal indokolta a lépést, hogy meg kell szüntetni a „felesleges párhuzamosságokat”, és költséghatékonyabb rendőrségi rendszert kell kialakítani.
Az Orbán-kormány idején indult a TEK
A Terrorelhárítási Központot 2010 után hozta létre az Orbán-kormány, az Országgyűlés egyik első döntéseként. A szervezet élére Orbán Viktor korábbi személyi testőrét, Hajdu Jánost nevezték ki. A TEK feladata alapvetően a terrorcselekmények megelőzése és elhárítása volt, emellett kiemelt szerepet kapott a magas rangú állami vezetők védelmében is.
A szervezet látta el többek között a köztársasági elnök, a külügyminiszter és a legfőbb ügyész állandó személyvédelmét, valamint részt vett különleges rendőri műveletekben és nemzetközi együttműködésekben is. A TEK az elmúlt években több alkalommal számolt be
- terrorelhárítással kapcsolatos elfogásokról,
- rajtaütésekről és
- biztonsági intézkedésekről, amelyek célja a potenciális fenyegetések megelőzése volt.
Magyar Péter már korábban jelezte, hogy nem tart igényt a TEK személyvédelmére, és ezt a feladatot a Készenléti Rendőrségre bízta. A mostani döntések azonban túlmutatnak a személyi kérdéseken, és a teljes terrorelhárítási struktúra átalakítását vetítik előre. A kormány egyelőre nem ismertette részletesen, hogy a TEK jelenlegi feladatait pontosan mely szervezetek veszik át, és milyen formában működik majd tovább a terrorelhárítás Magyarországon.
A TEK legismertebb és legkeményebb akciói:
- 2026: Lövöldözés Monoron – a TEK egy fegyverrel fenyegetőző, zavarodott férfit ártalmatlanított, páncélozott járművekkel és teljes felszerelésben vonultak ki, lövések is eldördültek,
- 2016: A Teréz körúti robbantás elkövetőjének elfogása,
- Kelenföldi túszdráma,
- 2025. novemberében: egy XV. kerületi óvoda udvarára mászott be egy késsel felfegyverkezett férfi. A bejelentés nyomán a BRFK azonnal értesítette a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeit, és megkezdték a férfi felkutatását,
- Budapest belvárosában elfogtak egy ukrán állampolgárt, akit kémkedéssel gyanúsították,
- 2023-ban egy esztergomi férfi felrobbantotta a házát, amivel egy embert, a TEK kommandósát megölte, többeket megsebesített,
- De több embercsempészt is elkaptak már,
- Akkor is őket hívták amikor, Iszlamista terroristának adta ki magát az egyik közösségi oldalon egy kiskorú magyar fiú, és kijelentette, hogy több országban is merényletet tervez, többek között Magyarországon, Budapesten is.
A kérdés így adott: ha a TEK megszűnik vagy átalakul, akkor az eddig ellátott feladatok hogyan folytatódnak tovább – ki foglalkozik majd a terrorelhárítással?