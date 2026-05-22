Így fonódik össze a Telex a Tisza-kormánnyal 

Úgy tűnik, a Telex több mint kormányközeli médium, mivel a balliberális portál adatvédelmi tisztviselője, Ducsay Zsuzsanna éppen a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára.

Havasi Bertalan ellentmondásos felmentése kapcsán derült fény a Telex és a Tisza-kormány összefonódására

Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

Beszédes tájékoztató a Telex honlapján

Utóbbi szervezeti egység készítette elő Havasai Bertalan helyettes államtitkár ellentmondásos felmentését. Emlékezetes: a Magyar Közlönyben is megjelent döntés szövegezése téves volt.

Egyelőre nem tudni, hogy a baki befolyásolja-e Ducsay Zsuzsanna jövőjét a Tisza-kormányban, mindenesetre érdekes körülmény, hogy egy héttel a kinevezése után a neve még mindig ott szerepel a Telex Shop adatkezelési tájékoztatójában.