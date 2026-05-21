Elemző: a Tisza alkotmánymódosításának célja a migrációs politika feladása

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
Magyar Péter sógora szerdán benyújtotta első Alaptörvény-módosító javaslatát. Az előterjesztést a párt két képviselője, Melléthei-Barna Márton visszahívott miniszterjelölt, illetve az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság vezetője, Hantosi István jegyzi. A téma kapcsán az Alapjogokért Központ vezető elemzője, Dornfeld László fejtette ki véleményét a Hír TV-nek.
A Tisza Párt alkotmánymódosítása az eddigi szigorú migrációs politika felszámolását célozza – mutatott rá a Fidesz frakcióvezetője. 

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a Tisza-kormány olyan részt akar törölni az Alaptörvényből, amely eddig alkotmányos alapot adott a migrációs paktum elutasítására. Az ellenzéki politikus emlékeztetett: nem ezt ígérte a Tisza a kampányában.

A Fidesz álláspontja szerint aki továbbra is elutasítja a migrációt, az jelen formájában nem támogathatja az alkotmánymódosítást.

Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Hír TV-ben kifejtette: Magyar Péter sógorának rohamtempóban benyújtott alaptörvény-módosítási javaslata szándékosan iktatná ki a keresztény kultúra és a magyar önazonosság védelmét, amivel jogi alapot teremtenének a brüsszeli migrációs paktum és a kényszerű betelepítések elfogadásának.

Az elemző rámutatott, a miniszterelnöki mandátumok korlátozása ráadásul nemcsak korlátozza a választópolgárok szabadságát, de politikailag is öngyilkos stratégia. Dornfeld László szerint Orbán Viktor esetleges távozása a politikai térképről éppen a Tisza Párt egyetlen valódi összetartó erejét szüntetné meg, ami végül a szervezet belső széthullásához és gyors felaprózódásához vezetne.

 

