A Tisza benyújtotta az Alaptörvény módosítását, Orbán Viktorra szabták

Szerda délután benyújtotta az első Alaptörvény-módosítási javaslatát a Tisza Párt. Az előterjesztést a párt két képviselője, Melléthei-Barna Márton volt miniszterjelölt, Magyar Péter sógora és az igazságügyi és alkotmányügyi bizottságot vezető Hantosi István jegyzi.

Magyar Péter a kampány alatt többször is azt ígérte, hogy ha megnyerik a választást, akkor az Alaptörvényben két ciklusban maximalizálják a miniszterelnök mandátumát, és ez a módosítás visszamenőlegesen, Orbán Viktorra is vonatkozik. Ez most bekerülhet az Alaptörvénybe.

Új kiegészítést építene be a Tisza

A hatályos jogszabályban az áll, hogy a miniszterelnököt az Országgyűlés a köztársasági elnök javaslatára választja meg.

Ezt kiegészítik ezzel a bekezdéssel:

„Nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen – megszakításokkal együtt – már legalább nyolc évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E nyolcéves időtartam számításakor az 1990. május 2. vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni.”

Később pedig az is szerepel a javaslatban, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, „ha a miniszterelnöki megbízatást összesen legalább nyolc évig betöltötte”.

Fontos megjegyezni, hogy mindez Orbán Viktor korlátozásáról szól. Más személy ugyanis nem létezik, aki nyolc éven át magyar miniszterelnök lett volna. Magyar Péterre az említett szakasz csak 2034-től lenne érvényes, feltéve ha eljut odáig, így nevezhetjük személyre szabott jogalkotásnak is, aminek hatálya visszamenőleges.

Egy kicsi szuverenitás”?

Az előterjesztés egy másik pontjával megteremtenék az alkotmányos alapot a 2023-ban felállított Szuverenitásvédelmi Hivatal beszántására. A kormány korábban az Alaptörvénybe írta, hogy

Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. Az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott, független szerv működik.

Ezt a részt most egészen egyszerűen hatályon kívül helyezné a Tisza Párt.

Egy harmadik része a módosításoknak pedig a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) felszámolásának ágyaz meg.