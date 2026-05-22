„Minden tiszás erőszakot, megfélemlítést jogi útra viszünk, és mindent nyilvánosságra hozunk” – Kocsis Máté a Védvonal megalakulásáról

Van, aki szerint túl sokáig tűrtük a tiszás erőszakot és az áradó gyűlöletet, és van, aki szerint még tűrnünk kellene. De egyre többen vagyunk, akik szerint túltolták a féktelen indulatot, különösen a választások óta. Az internet sok pontján már kifejezetten terror van – írta Kocsis Máté a Facebook-oldalán pénteken azzal kapcsolatban, hogy megalakul a Védvonal a jobboldali-konzervatív érzelmű választópolgárok védelmére.

A Tisza Párt hívei ünnepelnek a budapesti Kossuth téren a Parlament előtt 2026. május 12-én

A politikus felhívja a figyelmet, hogy

fenyegetőző politikusok,

uszító liberális újságírók,

és vérgőzben tomboló influenszerek lepték el a nyilvánosság tereit.

A Védvonal mindenkinek védelmet ad, akik atrocitást szenvednek el

Az erőszakra és gyűlöletre adott válasz első lépéseként meg kell védenünk a vegzált és üldözött támogatóinkat, ezért kiépítjük és megindítjuk a Védvonal országos hálózatát,

a polgárokat ért jogsérelmek megakadályozására, a személyes támadások elhárítására, az erőszak megfékezésére és az állami túlkapások figyelésére”

– hangsúlyozta.

A politikus elmondta, védelmet kapnak azok, akik bármilyen atrocitást elszenvedtek a politikai véleményük miatt, és akik bármi módon áldozatai lettek a tiszás erőszakhullámnak. Hangsúlyozta, minden esetet dokumentálnak, minden szükséges feljelentést megtesznek, jogsegélyt nyújtanak, és az igazságszolgáltatás mellett széles körben a nyilvánosságot is felhasználják.