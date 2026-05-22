„Minden tiszás erőszakot, megfélemlítést jogi útra viszünk, és mindent nyilvánosságra hozunk” – Kocsis Máté a Védvonal megalakulásáról

Van, aki szerint túl sokáig tűrtük a tiszás erőszakot és az áradó gyűlöletet, és van, aki szerint még tűrnünk kellene. De egyre többen vagyunk, akik szerint túltolták a féktelen indulatot, különösen a választások óta. Az internet sok pontján már kifejezetten terror van – írta Kocsis Máté a Facebook-oldalán pénteken azzal kapcsolatban, hogy megalakul a Védvonal a jobboldali-konzervatív érzelmű választópolgárok védelmére.
A politikus felhívja a figyelmet, hogy
- fenyegetőző politikusok,
- uszító liberális újságírók,
- és vérgőzben tomboló influenszerek lepték el a nyilvánosság tereit.
A Védvonal mindenkinek védelmet ad, akik atrocitást szenvednek el
Az erőszakra és gyűlöletre adott válasz első lépéseként meg kell védenünk a vegzált és üldözött támogatóinkat, ezért kiépítjük és megindítjuk a Védvonal országos hálózatát,
a polgárokat ért jogsérelmek megakadályozására, a személyes támadások elhárítására, az erőszak megfékezésére és az állami túlkapások figyelésére”
– hangsúlyozta.
A politikus elmondta, védelmet kapnak azok, akik bármilyen atrocitást elszenvedtek a politikai véleményük miatt, és akik bármi módon áldozatai lettek a tiszás erőszakhullámnak. Hangsúlyozta, minden esetet dokumentálnak, minden szükséges feljelentést megtesznek, jogsegélyt nyújtanak, és az igazságszolgáltatás mellett széles körben a nyilvánosságot is felhasználják.
Minden túlkapást, erőszakot, megfélemlítést jogi útra viszünk, és mindent nyilvánosságra hozunk. Az eddigieket is.”
– mutatott rá.
A politikus az elnökségtől felhatalmazást kapott a feladatra, azt is hozzátette: a Védvonal csak az első, de elengedhetetlen lépcsőfoka lesz annak, hogy szembe forduljunk az áradó gyűlölettel, ennek érdekében
- elégtételt veszünk mindenkiért,
- meg fogjuk védeni a polgári oldal méltóságát,
- és véget vetünk a liberális terrornak!