Halálos robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében

Sulyok Tamás közzétette a kegyelmi ügy iratait

„Minden tiszás erőszakot, megfélemlítést jogi útra viszünk, és mindent nyilvánosságra hozunk" – Kocsis Máté a Védvonal megalakulásáról

A most megalakuló Védvonal csak az első lépcsőfoka annak, hogy szembeforduljunk a jobboldali érzelmű választópolgárok felé áradó gyűlölettel – közölte a Fidesz frakcióvezető-helyettese a Facebook-oldalán pénteken. Kocsis Máté felhívta a figyelmet, hogy fenyegetőző politikusok, uszító liberális újságírók és vérgőzben tomboló influenszerek lepték el a közösségi médiát, akik a fideszesek kisemmizésével, sőt felakasztásával fenyegetnek.
Van, aki szerint túl sokáig tűrtük a tiszás erőszakot és az áradó gyűlöletet, és van, aki szerint még tűrnünk kellene. De egyre többen vagyunk, akik szerint túltolták a féktelen indulatot, különösen a választások óta. Az internet sok pontján már kifejezetten terror van – írta Kocsis Máté a Facebook-oldalán pénteken azzal kapcsolatban, hogy megalakul a Védvonal a jobboldali-konzervatív érzelmű választópolgárok védelmére.

A Tisza Párt hívei ünnepelnek a budapesti Kossuth téren a Parlament előtt 2026. május 12-én (forrás: Facebook/Kollár Kinga)
A Tisza Párt hívei ünnepelnek a budapesti Kossuth téren a Parlament előtt 2026. május 12-én 
(forrás: Facebook/Kollár Kinga)

A politikus felhívja a figyelmet, hogy

  • fenyegetőző politikusok,
  • uszító liberális újságírók,
  • és vérgőzben tomboló influenszerek lepték el a nyilvánosság tereit.

A Védvonal mindenkinek védelmet ad, akik atrocitást szenvednek el

Az erőszakra és gyűlöletre adott válasz első lépéseként meg kell védenünk a vegzált és üldözött támogatóinkat, ezért kiépítjük és megindítjuk a Védvonal országos hálózatát,

a polgárokat ért jogsérelmek megakadályozására, a személyes támadások elhárítására, az erőszak megfékezésére és az állami túlkapások figyelésére”

– hangsúlyozta.

A politikus elmondta, védelmet kapnak azok, akik bármilyen atrocitást elszenvedtek a politikai véleményük miatt, és akik bármi módon áldozatai lettek a tiszás erőszakhullámnak. Hangsúlyozta, minden esetet dokumentálnak, minden szükséges feljelentést megtesznek, jogsegélyt nyújtanak, és az igazságszolgáltatás mellett széles körben a nyilvánosságot is felhasználják.

Minden túlkapást, erőszakot, megfélemlítést jogi útra viszünk, és mindent nyilvánosságra hozunk. Az eddigieket is.”

– mutatott rá.

A politikus az elnökségtől felhatalmazást kapott a feladatra, azt is hozzátette: a Védvonal csak az első, de elengedhetetlen lépcsőfoka lesz annak, hogy szembe forduljunk az áradó gyűlölettel, ennek érdekében

  • elégtételt veszünk mindenkiért,
  • meg fogjuk védeni a polgári oldal méltóságát,
  • és véget vetünk a liberális terrornak!

 

