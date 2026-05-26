A Tisza-frakció sem mentes a globalistáktól

Erste, Vodafone, British Petrol után a Tisza Pártban. Az Ellenpont bemutatta a Tisza-frakció globalista, multis képviselőinek egy részét. A miniszterekről eddig is tudtuk, de a csapat is erős kötődésekkel rendelkezik a bankok és multik világával.
Jónéhány képviselő érkezett a Tisza-frakcióba a nemzetközi bankvilágból vagy a multiktól. Kármán András miniszteren kívül még három tiszás képviselő érkezett az Erste Banktól, Orbán Anitával együtt hárman dolgoztak a telekommunikációs multinál, a Vodafone-nál – írta az Ellenpont kedden.

Orbán Anita és Mark Rutte
A lap hozzáteszi, van olyan képviselő, aki a British Petrol-nál és olyan, aki az Unicredit Banknál fordult meg, mielőtt politikai pályára ment. A választási kampányban sokszor elhangzott, hogy

a Tisza Párt képviselői a multinacionális cégek, és a bankok világából érkeztek,

ezért is mutatta be néhányukat az Ellenpont.

A Tisza-frakció liberális körökből, globalista hálózatokból érkező képviselőire számos példa van

  • Bujdosó Andreáról megírták, hogy 2009 és 2021 között a Shell Hungary Zrt. igazgatósági tagja volt,
  • Dicső Viktóriáról nem szóltak eddig a hírek, pedig Kármán Andráshoz hasonlóan maga is az Erste Banktól érkezett,
  • Hende Máté korábban a Shell-hez hasonló másik globális üzemanyag-kereskedő multinál, a British Petrolnál dolgozott 2013 és 2016 között,
  • Porcher Áron Somerville korábbi fővárosi önkormányzati képviselő szintén az Erste Banknál kezdte a pályáját, ahol 2018 és 2019 között itt volt privát bankár,
  • Sopov Ildikó Éva Orbán Anitához hasonlóan a Vodafone Magyarországtól jött. 2018-tól 2022-ig itt jogtanácsosként dolgozott, ahol az elmondása szerint feladata volt, hogy az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex magyar jogba ültetését előkészítse.

Jól látható, hogy nem csak a miniszterek, hanem számos képviselő dolgozott az Erste-nél és a Vodofone-nál, vagy más nagy globális cégeknél. Így alappal feltételezhető, hogy

az érdekeik képviselete hangsúlyos lehet a Tisza kormányzása során.

A teljes írás az Ellenpont honlapján olvasható.

