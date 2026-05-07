Lemondott a Tisza igazságügyiminiszter-jelöltje

Lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melléthei-Barna Márton, akit korábban Magyar Péter kért fel a tárca vezetésére. A politikus hosszú közleményben jelentette be döntését, amelyben arról írt: bár szakmailag és emberileg is vállalhatónak tartotta volna a kormánytagságot, végül arra jutott, hogy a miniszterelnökkel fennálló rokoni kapcsolat túl sok támadási felületet adna.
Melléthei-Barna úgy fogalmazott:
a társadalmi konszenzust növelni, nem pedig csökkenteni kell a jogállam és az igazságtétel mögött
ezt pedig szerinte most nem segíti a Magyar Péterhez fűződő családi és baráti kapcsolat.
A közleményben részletesen végigvette a Tisza Pártban végzett munkáját is. Azt írta, már 2024 februárjában, a Partizán-interjú után csatlakozott Magyar Péterhez, és az első időszakban jogi és szervezési feladatokat látott el. Később ő irányította a párt jogi csapatát, részt vett az EP- és önkormányzati választások jogi lebonyolításában, valamint a kormányzásra való felkészülésben is.
Melléthei-Barna nyíltan beszélt Magyar Péter húgával való kapcsolatáról is. Azt írta:
2024 augusztusában találkoztak újra 25 év után, kapcsolatukból később házasság lett, azóta pedig közös gyermekük is született.
Melléthei-Barna most azt írta: „a legkisebb árnyék” sem vetülhet a rendszerváltásra, ezért egyeztetett Magyar Péterrel, és közösen arra jutottak, hogy jobb, ha egy másik szakember vezeti majd az Igazságügyi Minisztériumot.
A politikus ugyanakkor nem távolodik el a párttól. Közölte:
továbbra is országgyűlési képviselőként dolgozik majd a Tisza frakciójában, és változatlanul elkötelezettnek tartja magát a „jogállam, a demokratikus berendezkedés és egy emberséges Magyarország” mellett.
A bejelentésre reagált Magyar Péter, a Tisza Párt elnök, aki köszönetet mondott Melléthei-Barna Mártonnak, majd pedig kijelentette,
munkájára és a hazaszeretetére továbbra is számítunk országgyűlési képviselőként.