Lemondott a Tisza igazságügyiminiszter-jelöltje

Nagy bajban Merz – forrong Németország

Melléthei-Barna Márton bejelentette, hogy mégsem vállalja az igazságügyi miniszteri posztot a készülő Tisza-kormányban. A döntést azzal indokolta, hogy nem akarja gyengíteni a „jogállam visszaállítása” mögötti társadalmi konszenzust.
igazságügyi minisztériumtisza pártmelléthei - barna mártonMagyar Péter

Lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melléthei-Barna Márton, akit korábban Magyar Péter kért fel a tárca vezetésére. A politikus hosszú közleményben jelentette be döntését, amelyben arról írt: bár szakmailag és emberileg is vállalhatónak tartotta volna a kormánytagságot, végül arra jutott, hogy a miniszterelnökkel fennálló rokoni kapcsolat túl sok támadási felületet adna.

Budapest, 2026. április 28. Bujdosó Andrea, a Tisza Párt leendő országgyűlési frakcióvezetője, valamint Velkey György László (b) és Melléthei-Barna Márton, a párt delegációjának tagjai az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő újabb tárgyaláson az Országházban 2026. április 28-án. MTI/Balogh Zoltán
Fotó: Balogh Zoltán / MTI/Balogh Zoltán

Melléthei-Barna úgy fogalmazott:

a társadalmi konszenzust növelni, nem pedig csökkenteni kell a jogállam és az igazságtétel mögött

ezt pedig szerinte most nem segíti a Magyar Péterhez fűződő családi és baráti kapcsolat.

A közleményben részletesen végigvette a Tisza Pártban végzett munkáját is. Azt írta, már 2024 februárjában, a Partizán-interjú után csatlakozott Magyar Péterhez, és az első időszakban jogi és szervezési feladatokat látott el. Később ő irányította a párt jogi csapatát, részt vett az EP- és önkormányzati választások jogi lebonyolításában, valamint a kormányzásra való felkészülésben is.

Melléthei-Barna nyíltan beszélt Magyar Péter húgával való kapcsolatáról is. Azt írta: 

2024 augusztusában találkoztak újra 25 év után, kapcsolatukból később házasság lett, azóta pedig közös gyermekük is született.

Melléthei-Barna most azt írta: „a legkisebb árnyék” sem vetülhet a rendszerváltásra, ezért egyeztetett Magyar Péterrel, és közösen arra jutottak, hogy jobb, ha egy másik szakember vezeti majd az Igazságügyi Minisztériumot.

A politikus ugyanakkor nem távolodik el a párttól. Közölte: 

továbbra is országgyűlési képviselőként dolgozik majd a Tisza frakciójában, és változatlanul elkötelezettnek tartja magát a „jogállam, a demokratikus berendezkedés és egy emberséges Magyarország” mellett.

A bejelentésre reagált Magyar Péter, a Tisza Párt elnök, aki köszönetet mondott Melléthei-Barna Mártonnak, majd pedig kijelentette, 

munkájára és a hazaszeretetére továbbra is számítunk országgyűlési képviselőként.

