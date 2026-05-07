Lemondott a Tisza igazságügyiminiszter-jelöltje

Lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melléthei-Barna Márton, akit korábban Magyar Péter kért fel a tárca vezetésére. A politikus hosszú közleményben jelentette be döntését, amelyben arról írt: bár szakmailag és emberileg is vállalhatónak tartotta volna a kormánytagságot, végül arra jutott, hogy a miniszterelnökkel fennálló rokoni kapcsolat túl sok támadási felületet adna.

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt leendő országgyűlési frakcióvezetője, valamint Velkey György László (b) és Melléthei-Barna Márton, a párt delegációjának tagjai az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő újabb tárgyaláson az Országházban 2026. április 28-án

Melléthei-Barna úgy fogalmazott:

a társadalmi konszenzust növelni, nem pedig csökkenteni kell a jogállam és az igazságtétel mögött

ezt pedig szerinte most nem segíti a Magyar Péterhez fűződő családi és baráti kapcsolat.

A közleményben részletesen végigvette a Tisza Pártban végzett munkáját is. Azt írta, már 2024 februárjában, a Partizán-interjú után csatlakozott Magyar Péterhez, és az első időszakban jogi és szervezési feladatokat látott el. Később ő irányította a párt jogi csapatát, részt vett az EP- és önkormányzati választások jogi lebonyolításában, valamint a kormányzásra való felkészülésben is.

Melléthei-Barna nyíltan beszélt Magyar Péter húgával való kapcsolatáról is. Azt írta: