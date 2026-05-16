Eldőlt Tisza István elnöki székének sorsa, nem marad a plenáris ülésteremben

Múzeumba kerül Tisza István elnöki széke – közölte a Telex megkeresésére az Országgyűlés Hivatala (OH). Mint írták, bár Forsthoffer Ágnes házelnök az Országgyűlés alakuló ülését még Tisza István egykori elnöki székéből vezette le, a továbbiakban másik széket használ majd.

Tisza István elnöki széke 2013 óta a Parlament plenáris üléstermében volt a terem eredeti berendezéseként, azóta használta azt Kövér László leköszönő házelnök (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)

Az állami tulajdonú alsóházi elnöki szék 2013 óta a Parlament plenáris üléstermében volt a terem eredeti berendezéseként, azóta használta azt Kövér László egykori házelnök. A hírportálnak hangsúlyozták: az Országgyűlés Hivatalának van egy külön szervezeti egysége, ami muzeális intézményként működik. Ennek a feladata az, hogy az Országgyűlés történetéhez, a Kossuth Lajos térhez és az Országház ipar- és képzőművészetéhez, építéstörténetéhez kapcsolódó kulturális javakat gyűjtse, őrizze, feldolgozza, közreadja.