Eldőlt Tisza István elnöki székének sorsa, nem marad a plenáris ülésteremben

Döntött az Országgyűlés Hivatala, múzeumba kerül Tisza István elnöki széke. Az állami tulajdonú alsóházi elnöki szék 2013 óta a Parlament plenáris üléstermében volt a terem eredeti berendezéseként, azóta használta azt Kövér László házelnök.
Kövér LászlóházelnökForsthoffer ÁgnesTisza Istvánelnöki szék

Múzeumba kerül Tisza István elnöki széke – közölte a Telex megkeresésére az Országgyűlés Hivatala (OH). Mint írták, bár Forsthoffer Ágnes házelnök az Országgyűlés alakuló ülését még Tisza István egykori elnöki székéből vezette le, a továbbiakban másik széket használ majd. 

Tisza István elnöki széke 2013 óta a Parlament plenáris üléstermében volt a terem eredeti berendezéseként, azóta használta azt Kövér László leköszönő házelnök (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)
Az állami tulajdonú alsóházi elnöki szék 2013 óta a Parlament plenáris üléstermében volt a terem eredeti berendezéseként, azóta használta azt Kövér László egykori házelnök. A hírportálnak hangsúlyozták: az Országgyűlés Hivatalának van egy külön szervezeti egysége, ami muzeális intézményként működik. Ennek a feladata az, hogy az Országgyűlés történetéhez, a Kossuth Lajos térhez és az Országház ipar- és képzőművészetéhez, építéstörténetéhez kapcsolódó kulturális javakat gyűjtse, őrizze, feldolgozza, közreadja.

 

 

 

