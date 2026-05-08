Azonos nemű párok örökbefogadását támogató aktivista lehet a Tisza-kormány gyermekvédelmi államtitkára

A Magyar Nemzet értesülése szerint Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítója lehet a gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért felelős államtitkár egy esetleges Tisza-kormányban. A lap a HVG információira hivatkozva azt írja: a baloldali szakember a Kátai-Németh Vilmos vezette Szociális és Családügyi Minisztériumban kaphat fontos szerepet.

A Magyar Nemzet kiemelte: Gyurkó Szilvia korábban nyíltan kiállt az azonos nemű párok örökbefogadási joga mellett. A lap felidézte, hogy a jogász 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága számára készített jelentésében amellett érvelt, hogy a meleg párok számára is biztosítani kellene az örökbefogadás lehetőségét.

A lehetséges kinevezés azért válthat ki komoly politikai vitát, mert a gyermekvédelem és a családpolitika az elmúlt évek egyik legélesebb közéleti törésvonala lett Magyarországon.

A kormányoldal többször hangsúlyozta, hogy a gyermekek nevelésének alapja az apa–anya családmodell, míg a liberális jogvédő szervezetek szélesebb örökbefogadási lehetőségeket sürgetnek.

Gyurkó Szilvia az ELTE jogi karán végzett, később gyermekjogi képzéseken vett részt több nemzetközi intézményben, köztük a New York-i Columbia Egyetemen, valamint a Harvard és a Genfi Egyetem programjain. 2012 és 2014 között az UNICEF Magyar Bizottságának gyermekjogi igazgatója volt, majd 2016-ban megalapította a Hintalovon Alapítványt.

A Magyar Nemzet cikke szerint Gyurkó egyelőre nem erősítette meg hivatalosan a kinevezéséről szóló értesüléseket.