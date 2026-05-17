Kiderült, milyen árat kell fizetnie a magyaroknak az uniós pénzekért – megérte?

A Tisza-kormány uniós források hazahozatalára vonatkozó ígérete komoly kockázatot rejt magában – figyelmeztet Bóka János az Indexnek adott interjújában. A politikus szerint a gyors megállapodás ugyan reális, de a kampányban sikerrel felépített „rendszerszerű korrupció” narratíva miatt a Tisza-kormány politikai közösségének hosszú távon súlyos következményekkel kell számolnia – számolt be a Magyar Nemzet.

A Tisza-kormány brüsszeli megállapodásának politikai ára

Bóka János szerint a Tisza-kormány és Brüsszel között várhatóan hamar megszületik a politikai egyezség, mert az európai intézményeknél jelenleg sokkal nagyobb a hajlandóság az együttműködésre, mint az Orbán-kormány idején volt. Ugyanakkor hangsúlyozza:

az uniós pénzekhez való hozzáférés már régóta nem csak objektív, jogi feltételeken múlik, hanem politikai játszmák részévé vált. Ezért a gyors megegyezésnek ára lesz – olyan elvárások teljesítése, amelyek közül néhányat a Tisza-kormány sem szívesen vállalna.

A politikus kitért arra is, hogy a Tisza narratívaépítésében központi szerepet kapott a korrupciós vádak sora, amit sikerrel ráégettek a korábbi kormányzó pártszövetségre. Szerinte ez a tehertétel nem csak a kampányban volt súlyos, hanem a következő időszakban is az marad, sőt a folyamat még csak most kezdődik.

Bóka János emellett a közéleti szereplők vagyonkezeléséről is beszélt.

Szerinte a vagyon nem csupán jogi, hanem erkölcsi és ízlésbeli kötelezettségekkel is jár. Aki jelentős vagyonnal rendelkezik és aktívan részt vesz a közéletben, attól elvárható a mértéktartás és a társadalmi felelősségvállalás. Amit mond, amit tesz és ahogy él, az ugyanis visszahat arra a politikai közösségre is, amelyet képvisel vagy támogat – mutatott rá.

Bóka János szerint a Fidesz-KDNP feladata most az, hogy azt a politikai közösséget képviselje és szervezze, amely továbbra is mögötte áll, és bízik benne, hogy erre a jövőben is képes lesz.