Radikális baloldali nézeteket valló katolikus filozófus lehet a Tisza-kormány egyházügyi államtitkára

Túlzottan klerikális a katolikus egyház vezetése – erről beszélt többször is Heidl György, aki a Tisza párti Magyar Hang szerint egyházügyi államtitkár lesz Tarr Zoltán minisztériumában – írta az Ellenpont kedden a Tisza-kormány leendő egyházügyi államtitkáráról.
A lap megjegyzi,
Heidl a CEU-n szerezte egyik diplomáját és a PhD-fokozatát, így talán nem meglepő, hogy katolikus filozófus létére radikális baloldali nézeteket vall
Egyszer például arról beszélt a Válasz Online-nak, hogy
az úrnapi körmenet egyes reformátusok szerint bálványimádás, így ugyanúgy be lehetne tiltani, mint a Pride-ot.
A Tisza-kormány államtitkára ösztönösen idegenkedik a nemzet és nemzettudat fogalmaktól
Egy másik alkalommal elárulta, hogy
ösztönösen idegenkedik a nemzet és nemzettudat fogalmaktól,
Pankotai Lili trágárkodását pedig esztétikai funkciónak nevezte. Heidl a választások előtt aktívan részt vett a kormányellenes kampányokban. Az Ellenpont bemutatta írásában a Lovasi Andrással egy zenekarban zenélő Heidl Györgyöt, aki egyházügyi államtitkár lehet.
