Radikális baloldali nézeteket valló katolikus filozófus lehet a Tisza-kormány egyházügyi államtitkára

Túlzottan klerikális a katolikus egyház vezetése – erről beszélt többször is Heidl György, aki a Tisza párti Magyar Hang szerint egyházügyi államtitkár lesz Tarr Zoltán minisztériumában – írta az Ellenpont kedden a Tisza-kormány leendő egyházügyi államtitkáráról.

A lap megjegyzi,

Heidl a CEU-n szerezte egyik diplomáját és a PhD-fokozatát, így talán nem meglepő, hogy katolikus filozófus létére radikális baloldali nézeteket vall

Egyszer például arról beszélt a Válasz Online-nak, hogy

az úrnapi körmenet egyes reformátusok szerint bálványimádás, így ugyanúgy be lehetne tiltani, mint a Pride-ot.

A Tisza-kormány államtitkára ösztönösen idegenkedik a nemzet és nemzettudat fogalmaktól

Egy másik alkalommal elárulta, hogy

ösztönösen idegenkedik a nemzet és nemzettudat fogalmaktól,

Pankotai Lili trágárkodását pedig esztétikai funkciónak nevezte. Heidl a választások előtt aktívan részt vett a kormányellenes kampányokban. Az Ellenpont bemutatta írásában a Lovasi Andrással egy zenekarban zenélő Heidl Györgyöt, aki egyházügyi államtitkár lehet.

