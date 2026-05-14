Energetikai viharfelhők gyülekeznek a Tisza-kormányban

Szembeötlő a véleménykülönbség a Tisza Párt második legerősebb embere, valamint a Tisza-kormány gazdasági és energetikai minisztere között arról, mi is lehet a Mol sorsa a következő időszakban – írta a Magyar Nemzet egyéb energetikai kérdéseket is joggal feszegető írásában csütörtökön.

A Tisza-kormány komoly belső viták elé néz

A lap megjegyzi, míg

korábban Tarr Zoltán rendszerszintű átalakításról beszélt, Kapitány István hagyná az egyik legerősebb hazai vállalatot a maga útján tovább haladni.

Ehhez kapcsolódik az orosz olajról való leválás témája is, amelyről

Kapitány a gazdasági és energetikai bizottság előtti meghallgatásán realistább álláspontot fogalmazott meg

az Európai Bizottság 2027-es teljes importtilalmi elvárásánál. Az ellentétek és ellentmondások számát tovább növeli a rezsicsökkentés ügye.

A Magyar Nemzet írásában az energetikai kérdések között felhívták a figyelmet arra, hogy

a magyar energiastratégia egyik kulcskérdése a Mol-csoport jövője, Tarr Zoltán szerint át kell alakítani, Kapitány szerint nem az állam feladata , hogy a Mol tevékenységét bármilyen szinten is befolyás alá vonja,

, hogy a Mol tevékenységét bármilyen szinten is befolyás alá vonja, az orosz energiahordozókról való leválás kérdése kapcsán is láthatók kisebb ellentmondások Kapitány kijelentései, a Tisza programja és a brüsszeli elvárás között, a gazdasági miniszter szerint

„az orosz függőséget, nem az orosz partnerséget” szüntetnék meg,

a rezsicsökkentés megtartása mellett kampányolt a Tisza Párt, ezzel szemben Kármán András, a Tisza-kormány pénzügyminisztere a keddi bizottsági meghallgatásán ugyanis arról beszélt, hogy a rezsicsökkentést nem tartanák fenn a jelenlegi formájában.

A következő hetek, hónapok során eldől mindenesetre, hogy melyik irányzat a nyerő a kormányzaton belül, mindenkinek mindent megígérni tovább nagyon nem lehet, közeledik az ősz, amely