Energetikai viharfelhők gyülekeznek a Tisza-kormányban

Tarr Zoltán, Kapitány István, Kármán András miniszterek egészen másképp látják a rezsicsökkentés, vagy a MOL kérdését házon belül. A Tisza Párt mindenkinek mindent megígérő programjáról, vagy a brüsszeli elvárásokról már nem is beszélve. Lesz itt haddelhadd a Tisza-kormányban.
Szembeötlő a véleménykülönbség a Tisza Párt második legerősebb embere, valamint a Tisza-kormány gazdasági és energetikai minisztere között arról, mi is lehet a Mol sorsa a következő időszakban – írta a Magyar Nemzet egyéb energetikai kérdéseket is joggal feszegető írásában csütörtökön.

A lap megjegyzi, míg

korábban Tarr Zoltán rendszerszintű átalakításról beszélt, Kapitány István hagyná az egyik legerősebb hazai vállalatot a maga útján tovább haladni.

Ehhez kapcsolódik az orosz olajról való leválás témája is, amelyről

Kapitány a gazdasági és energetikai bizottság előtti meghallgatásán realistább álláspontot fogalmazott meg

az Európai Bizottság 2027-es teljes importtilalmi elvárásánál. Az ellentétek és ellentmondások számát tovább növeli a rezsicsökkentés ügye.

A Magyar Nemzet írásában az energetikai kérdések között felhívták a figyelmet arra, hogy

  • a magyar energiastratégia egyik kulcskérdése a Mol-csoport jövője, Tarr Zoltán szerint át kell alakítani, Kapitány szerint nem az állam feladata, hogy a Mol tevékenységét bármilyen szinten is befolyás alá vonja,
  • az orosz energiahordozókról való leválás kérdése kapcsán is láthatók kisebb ellentmondások Kapitány kijelentései, a Tisza programja és a brüsszeli elvárás között, a gazdasági miniszter szerint 

„az orosz függőséget, nem az orosz partnerséget” szüntetnék meg,

  • a rezsicsökkentés megtartása mellett kampányolt a Tisza Párt, ezzel szemben Kármán András, a Tisza-kormány pénzügyminisztere a keddi bizottsági meghallgatásán ugyanis arról beszélt, hogy a rezsicsökkentést nem tartanák fenn a jelenlegi formájában.

A következő hetek, hónapok során eldől mindenesetre, hogy melyik irányzat a nyerő a kormányzaton belül, mindenkinek mindent megígérni tovább nagyon nem lehet, közeledik az ősz, amely

a jövő évi költségvetés kidolgozásával az első – az uniós pénzek hazahozatalának augusztus végi határidejét nem tekintve – olyan mérföldkő lehet a Tisza-kormány útján, ami már a maga valójában megmutatja, mire számíthatunk az előttünk álló években.

