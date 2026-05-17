Tudóslázadás jöhet? Magyar kutatók jövőjét teheti tönkre a Tisza-kormány döntése

A Tisza-kormány pénteki bejelentése óta forrong az egész hazai kutatói közösség. A döntés nem csak szakmailag értelmetlen, hanem sokak szerint egyenesen jogilag is aggályos, hiszen Krausz Ferenc a saját Nobel-díja után kapott pénz jelentős részét tette bele abba a programba, ami éppen azt a célt szolgálta, hogy a legtehetségesebb fiatal magyar kutatók és diákok itthon maradjanak, és ne vigyék külföldre a tudásukat – számolt be a Magyar Nemzet.

Miért támadja a Tisza-kormány Krausz Ferenc programját?

A kormány átláthatósággal és közpénz-kontrollal indokolja a lépést. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerint nem a kiválóság ellen megy a döntés, hanem arról van szó, hogy a közpénzek ne kerüljenek ki hosszú évekre a demokratikus döntéshozatal alól.

Csakhogy ez a magyarázat sántít. A magyar kutatás-fejlesztési ráfordítás jelenleg a GDP mindössze 1,3 százalékát teszi ki – messze az uniós átlag alatt –, és a kormány éppen most verné szét azt a konstrukciót, ami hosszú távú, kiszámítható finanszírozást biztosított volna a tehetségeknek. Éves szinten 40-50 milliárd forintos tételről van szó, ami a hazai K+F állami forrásainak jelentős részét jelentené.

Magyar Péterék politikáját eddig úgy tűnik, a bosszúvágy motiválja. Ahelyett, hogy a 2, majd később 3 százalékos kutatási célt valóban hatékony eszközökkel támogatnák, inkább megsemmisítenek egy olyan kezdeményezést, ami kifejezetten a magyar tehetségek itthon tartására jött létre. Ennek a bosszúhadjáratnak a vesztesei pedig a következő generáció magyar kutatói és a jövőbeli magyar Nobel-díjasok lesznek.