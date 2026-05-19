A Tisza-kormány menekülőre fogta a tempót, eddig csak szédítették a választókat

Tegnap Magyar Péter azzal vádolta a korábbi magyar kormányt, hogy eltitkolta a magyar költségvetés valódi állapotát, de miért nem vagyunk ezen a vádon meglepődve? Azért nem, mert a Tisza fűt-fát megígért a választási ígéreteivel – írta Panyi Miklós a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője kedden Facebook oldalán azzal kapcsolatban, hogy a Tisza-kormány az ígéretek beváltásával óriási költekezésbe fogna, fedezet híján.

A politikus arról ír, ezek az ígéretek végrehajthatatlanok, felmenő rendszerben évi 2-10 ezer milliárd forintos többlet-költségvetési kiadásokkal vakította az embereket úgy, hogy extra bevételt a vagyonadón kívül nem tett mellé.

Panyi Miklós tényszerűen közölte a főbb tételeket, hogy mit is ígért a Tisza a választások során és az mennyibe kerülne a magyar költségvetésnek, évente:

egészségügyi kiadások növelése a GDP 7 %-ra – 1800-2000 milliárd forint

oktatási kiadások növelése a GDP 5%-ra – 1800-2000 milliárd forint

nyugdíjemelések, nyugdíjas Szép-kártya 14. havi nyugdíj teljes bevezetése – 850 milliárd forint

SZJA-csökkentések – 500 milliárd forint

K+F költések növelése a GDP 2%-ra – 400 milliárd forint

családi pótlék duplázása – 300 milliárd forint

vidékfejlesztés – 300 milliárd forint

szociális, kulturális, noks-osok 25%-kos béremelése – 300 milliárd forint

további Családtámogatások (iskolakezdési támogatás, GYES, GYET növelése) – 200 milliárd forint.

A Tisza-kormány megelőző kommunikációs támadásba fogott

Ha nagyvonalúan egy felmenő rendszerbe rendezzük ezeket a tételeket, akkor is azt látjuk, hogy ezen tételek fokozatos végrehajtása 4 év alatt valahol 25-30 ezer milliárd forintot tennének ki. Az EU-s forrásokból pedig csak ennek egy része, kb 15 százaléka volna finanszírozható.

Az ígéretek nagy részét a Tisza nem lesz képes megvalósítani. Ehhez pedig

fel kell építeni azt a narratívát, hogy a korábbi jobboldali kormány csődbe vitte az országot és meghamisította a költségvetést. Ez kezdődött meg most”

– tette hozzá a politikus.