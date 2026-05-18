Operatőrök vannak, kormányzás nincs – Magyar Péterék még mindig kampányüzemmódban ragadtak

A Tisza-kormány kommunikációja az új kormány első heteiben is inkább egy folyamatos kampányfilmre emlékeztet, mint hagyományos kormányzati működésre – mondta Kálomista Gábor filmproducer a Magyar Nemzet megkeresésére. Szerinte a politikusok szereplései látványos vizuális elemekkel és erős szimbolikával párosulnak, az Országház és a Kossuth tér pedig performatív politikai díszletté vált. Magyar Péterről az elmúlt hetekben olyan felvételek készültek, amelyeken az Országház ablakában cigarettázik és italozik, majd Leonardo DiCaprio-s mozdulattal emeli poharát az odalent ünneplő fiatalok felé. Több felvételen látható az is, ahogy egy komoly technikai felszereléssel dolgozó operatőr kíséri a miniszterelnököt a Parlament épületében. Többen úgy vélik, hogy a Tavaszi szél című kampányfilm folytatása készül.

A Tisza-kormány első hetében a látszatra helyezte a hangsúlyt a kormányzás helyett (Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

A Tisza-kormány politikája részben átköltözött az internetre

Nagyobb hangsúly kerül a látszatra mint a tényleges kormányzásra: Magyar Péter néhány miniszterrel bejárást tartott a karmelitában és a Belügyminisztériumban, az első kormányzati sajtótájékoztatót pedig a Feszty-körkép előtt szervezték meg. A miniszterelnök egy látványkonyha módjára saját kezűleg kezdte lebontani a karmelita körüli építkezési kordont is.

Kálomista Gábor szerint ezek a jelenetek tudatos vizuális és kommunikációs stratégiára utalnak.

Nehezen tudom minősíteni azt a stílust, amelyben a parlament és a Kossuth tér – amelyek kiemelt erkölcsi és nemzeti jelentőségű helyszínek – egyfajta performatív politikai díszletté válnak”

– fogalmazott a producer.

Hozzátette:

a politika részben átköltözött a való világból az internet világába, ahol a képek, gesztusok és rövid videók sokszor fontosabb szerepet kapnak, mint a szakpolitikai teljesítmény. Sokan már TikTok-kormányzásként írják le ezt a modellt.

Arra is figyelmeztetett: ha valamiről sokat beszélnek, azt az emberek idővel hajlamosak elhinni. Szerinte most egy előre kitalált narratívaépítés zajlik a szemünk előtt. A Tisza Párt végig azzal kampányolt, hogy pontosan tisztában van az ország gazdasági helyzetével, és ennek ismeretében vállalja a kormányzást. Éppen ezért később nehéz lesz arra hivatkozni, hogy az ország állítólagos szörnyű állapota váratlanul szakadt a nyakukba.