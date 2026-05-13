Egyre több kérdés merül fel azzal kapcsolatban, mennyire egységes a Tisza Párt kormányzati programja. Az elmúlt napokban több miniszter is ugyanarról a témáról teljesen eltérően nyilatkozott – írta meg a Ripost.

Zavaros a Tisza-program, egymásnak mondanak ellent a miniszterek

Az egyik legélesebb ellentmondás a különadók ügyében alakult ki. Kapitány István gazdasági miniszter hétfőn még arról beszélt, hogy az árrésstop és a különadók kivezetésének „most még nincs itt az ideje”. Egy nappal később azonban Kármán András pénzügyminiszter már azt mondta:

fokozatosan kivezetik a különadókat.

A rezsicsökkentés kérdésében is változó üzenetek érkeztek. A Tisza Párt korábban „Rezsicsökkentés plusz” programot hirdetett, amely a lakosság mellett a vállalkozások számára is kedvező energiaárakat ígért. Kármán András ugyanakkor keddi bizottsági meghallgatásán arról beszélt, hogy

az általános rezsivédelem hosszú távon nem fenntartható, ezért a rendszert inkább rászorultsági alapon alakítanák át.

Az egészségügyben is látványos nézetkülönbségek alakultak ki. Magyar Péter korábban többször ígéretet tett a szabad szülészorvos-választás visszaállítására, később pedig Kapitány István is támogatóan beszélt erről. Nem sokkal később azonban Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter már arról írt, hogy a kérdés jóval összetettebb, és nem lehet az ellátást kapcsolatokhoz vagy fizetőképességhez kötni.