Megvan az új helyszín, itt fog ülésezni a kormány

"Ahogy korábban jeleztem, nem költözöm be a Karmelita Palotába" – jelentette ki legújabb Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt egész napos „rendszerváltó népünnepély” elnevezésű rendezvényén az Országház előtti Kossuth Lajos téren az új Országgyűlés alakuló ülésének napján, 2026. május 9-én

Fotó: Polyák Attila

Itt fog ülésezni a Tisza-kormány

A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten, az Alkotmány utca 5. szám alatt lesz. Ez az épület eddig Építési és Közlekedési Minisztériumként szolgált. Az épület néhány lépésre található a Parlamenttől, és szimbolikus, hogy a Miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz

– írta a miniszterelnök, majd hozzátette azt is, jövőhéttől már itt tartják a kormányüléseket.

Magyar Péter fontosnak tartotta megjegyezni, hogy ő a szomszéd sarkon járt általános iskolába, illetve az épülettől két sarokra bölcsődébe.



