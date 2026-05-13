Megvan az új helyszín, itt fog ülésezni a kormány

Magyar Péter bejelentette, hogy Budapesten melyik épültében fog ülésezni a kormány. A miniszterelnök tudatosan szakítani akar a hagyománnyaal, é búcsúzik a Karmelitától.
"Ahogy korábban jeleztem, nem költözöm be a Karmelita Palotába" – jelentette ki legújabb Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke.
Itt fog ülésezni a Tisza-kormány
A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten, az Alkotmány utca 5. szám alatt lesz. Ez az épület eddig Építési és Közlekedési Minisztériumként szolgált. Az épület néhány lépésre található a Parlamenttől, és szimbolikus, hogy a Miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz
– írta a miniszterelnök, majd hozzátette azt is, jövőhéttől már itt tartják a kormányüléseket.
Magyar Péter fontosnak tartotta megjegyezni, hogy ő a szomszéd sarkon járt általános iskolába, illetve az épülettől két sarokra bölcsődébe.
