LMBTQ-aktivista és a bukott baloldal politikusai ejtőernyőznek az alakuló Tisza-kormányba

Az elmúlt napokban sorra kerülnek nyilvánosságra nevek a leendő kormányzati pozíciókkal kapcsolatban. A Tisza-kormány összetételéről ugyan Magyar Péter azt ígérte, hogy annak összeállításában szakítanak a múlttal, illetve a korrupciónak még a látszatát is kerülni fogják, valamint az egész nemzetet képviselni akarják általa, mégis felmerült több volt bukott balliberális politikus neve, valamint a társadalom többsége számára elfogadhatatlan LMBTQ-aktivista kerülhet államtitkári pozícióba.
Utolsó szakaszába érkezett a pozícióosztogatás a Tisza-kormány megalakulása előtt, és az immár kormánypárti sajtóban sorozatosan hozzák nyilvánosságra a leendő államtitkárok nevét. A lista bizonyítja, hogy a Tisza-kormányzat tele lesz baloldali politikusokkal – írja az Ellenpont.
Az alakuló Tisza-kormány
- A sajtó szerint gyermekjogi államtitkár lesz például Gyurkó Szilvia LMBTQ-aktivista, aki arra próbálja tanítani a gyerekeket, hogy a nemi identitásuk a legkevésbé a biológiai nemüktől függ.
- A listán van az a Felsmann Balázs is, aki a 2010 előtti baloldali kormányok több korrupciós ügyében is érintett volt. Többek között Kóka János államtitkáraként Bajnai Gordon egyik cégének juttathatott rengeteg megbízást, amelyek az államnak előnytelenek voltak, de a Hagyó-ügyben is szóba került a neve. Most ő lesz valószínűleg a közlekedési államtitkár.
- A gazdasági minisztérium várható államtitkára Kovács László szocialista pártelnök, külügyminiszter munkatársa volt,
- míg a belügyminisztérium államtitkára az a Petőfi Attila lehet, aki 2008-ban Draskovics Tibor akkori rendészeti miniszter utasítására közreműködött abban a titkosszolgálati akcióban, amelyben kábítószert próbáltak csempészni két Hír TV-s riporter autójába.
Az Ellenpont cikke részletesen taglalja, hogy az alakuló Tisza-kormány kapcsán felmerülő személyek milyen szerepet játszottak a 2010 előtti bukott baloldali kormányokban.
