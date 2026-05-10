LMBTQ-aktivista és a bukott baloldal politikusai ejtőernyőznek az alakuló Tisza-kormányba

Utolsó szakaszába érkezett a pozícióosztogatás a Tisza-kormány megalakulása előtt, és az immár kormánypárti sajtóban sorozatosan hozzák nyilvánosságra a leendő államtitkárok nevét. A lista bizonyítja, hogy a Tisza-kormányzat tele lesz baloldali politikusokkal – írja az Ellenpont.

LMBTQ-aktivista is helyet kap a Tisza-kormányban

Az alakuló Tisza-kormány

A sajtó szerint gyermekjogi államtitkár lesz például Gyurkó Szilvia LMBTQ-aktivista, aki arra próbálja tanítani a gyerekeket, hogy a nemi identitásuk a legkevésbé a biológiai nemüktől függ.

A listán van az a Felsmann Balázs is, aki a 2010 előtti baloldali kormányok több korrupciós ügyében is érintett volt. Többek között Kóka János államtitkáraként Bajnai Gordon egyik cégének juttathatott rengeteg megbízást, amelyek az államnak előnytelenek voltak, de a Hagyó-ügyben is szóba került a neve. Most ő lesz valószínűleg a közlekedési államtitkár.

A gazdasági minisztérium várható államtitkára Kovács László szocialista pártelnök, külügyminiszter munkatársa volt,

míg a belügyminisztérium államtitkára az a Petőfi Attila lehet, aki 2008-ban Draskovics Tibor akkori rendészeti miniszter utasítására közreműködött abban a titkosszolgálati akcióban, amelyben kábítószert próbáltak csempészni két Hír TV-s riporter autójába.

Az Ellenpont cikke részletesen taglalja, hogy az alakuló Tisza-kormány kapcsán felmerülő személyek milyen szerepet játszottak a 2010 előtti bukott baloldali kormányokban.