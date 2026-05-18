Magyar Péter első hete a mérlegen, lássuk mit intézett nekünk a kormány

A Tisza-kormány első hetében annyi minden történt, hogy az ember már-már azt hiszi, valaki direkt forgatókönyvet írt hozzá. Szombaton, május 9-én egy maratoni hosszúságú, agresszív beiktatási beszéd nyitotta a sort, vasárnapra pedig az Országház környéke fesztiválhangulattal telt meg.

A Tisza-kormány első hetének legemlékezetesebb pillanatai

Hétfőn következett az új miniszterek bemutatkozása, ahol néhány nyilatkozat kifejezetten meglepő volt:

a belügyminiszter bevallotta, hogy nem ismeri részletesen a rendőrség működését, az oktatási miniszter pedig az elhízást a túl sok testnevelésórával magyarázta.

Ugyanezen a napon Magyar Péter saját jogon látogatott el a Karmelita kolostorba és a Belügyminisztérium épületébe, később pedig szivarszobára bukkant egy minisztériumban – bár ott hivatalosan tilos a dohányzás, de legalább Facebook-poszt született belőle.

Kedden levágták a legmagasabb közjogi méltóságot, Sulyok Tamást a hivatalos fotókról, mert Magyar Péter nem kívánt közös képeken szerepelni vele.

Szerdán Ópusztaszeren az első kormányülés után reflektorfénybe került a Feszty-körkép, annak ellenére, hogy az emlékpark házirendje szigorúan tiltja a fotózást és videózást, így a magyar kultúra egyik legféltettebb kincse is megszenvedte a Tisza-kormány első hetét.

Csütörtökön a hivatalos dossziék átadása egy belvárosi járdán zajlott, és az is kiderült, hogy a következő héten sem lesz plenáris ülés, mert még nincs kész törvényjavaslat. Ugyanezen a napon egy kormánypárti képviselő az ülésteremben úgy döntött, hogy az asztalon pihenteti a lábát.

Pénteken Magyar Péter kordont bontott a Karmelitánál, ugyanakkor kiderült, hogy a minisztereket ezentúl biztonsági kíséret veszi körül. Szintén ezen a napon egy Facebook-bejegyzésben célkeresztbe került Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus és több más Nobel-díjas is.

A kampányban ígért 480 forintos benzinár pedig még szombat reggelre sem érkezett meg, a gazdasági miniszter pedig csak jót mosolygott rajta. Említendő, hogy csökkent közben valamelyest a világpiaci olajár.

Összességében egy gesztusokban és kisebb-nagyobb bakikban bővelkedő hét áll a Tisza-kormány mögött. A helyzet súlyosságára egy Tisza-szimpatizáns hívta fel a figyelmet egy, a kormány bakijait bemutató videó alatt