Magyar Péter első hete a mérlegen, lássuk mit intézett nekünk a kormány

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Hét nap alatt teljes évadnyitó: a Tisza-kormány első hetéből már most sorozat készülhetne. Egy hét telt el azóta, hogy Magyar Péter hivatalosan is miniszterelnök lett. A Tisza-kormány azonban ezalatt inkább egy amatőr valóságshow-t rendezett, ahol minden napra jutott legalább egy emlékezetes baki.
A Tisza-kormány első hetében annyi minden történt, hogy az ember már-már azt hiszi, valaki direkt forgatókönyvet írt hozzá. Szombaton, május 9-én egy maratoni hosszúságú, agresszív beiktatási beszéd nyitotta a sort, vasárnapra pedig az Országház környéke fesztiválhangulattal telt meg.

Mozgalmas hetet tud maga után a Tisza-kormány (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)
A Tisza-kormány első hetének legemlékezetesebb pillanatai

  • Hétfőn következett az új miniszterek bemutatkozása, ahol néhány nyilatkozat kifejezetten meglepő volt: 

a belügyminiszter bevallotta, hogy nem ismeri részletesen a rendőrség működését, az oktatási miniszter pedig az elhízást a túl sok testnevelésórával magyarázta.

Ugyanezen a napon Magyar Péter saját jogon látogatott el a Karmelita kolostorba és a Belügyminisztérium épületébe, később pedig szivarszobára bukkant egy minisztériumban – bár ott hivatalosan tilos a dohányzás, de legalább Facebook-poszt született belőle.

  • Kedden levágták a legmagasabb közjogi méltóságot, Sulyok Tamást a hivatalos fotókról, mert Magyar Péter nem kívánt közös képeken szerepelni vele.
  • Szerdán Ópusztaszeren az első kormányülés után reflektorfénybe került a Feszty-körkép, annak ellenére, hogy az emlékpark házirendje szigorúan tiltja a fotózást és videózást, így a magyar kultúra egyik legféltettebb kincse is megszenvedte a Tisza-kormány első hetét.
  • Csütörtökön a hivatalos dossziék átadása egy belvárosi járdán zajlott, és az is kiderült, hogy a következő héten sem lesz plenáris ülés, mert még nincs kész törvényjavaslat. Ugyanezen a napon egy kormánypárti képviselő az ülésteremben úgy döntött, hogy az asztalon pihenteti a lábát.
  • Pénteken Magyar Péter kordont bontott a Karmelitánál, ugyanakkor kiderült, hogy a minisztereket ezentúl biztonsági kíséret veszi körül. Szintén ezen a napon egy Facebook-bejegyzésben célkeresztbe került Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus és több más Nobel-díjas is. 
  • A kampányban ígért 480 forintos benzinár pedig még szombat reggelre sem érkezett meg, a gazdasági miniszter pedig csak jót mosolygott rajta. Említendő, hogy csökkent közben valamelyest a világpiaci olajár.

Összességében egy gesztusokban és kisebb-nagyobb bakikban bővelkedő hét áll a Tisza-kormány mögött. A helyzet súlyosságára egy Tisza-szimpatizáns hívta fel a figyelmet egy, a kormány bakijait bemutató videó alatt

 

