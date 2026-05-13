Kövesse élőben nálunk a Tisza-kormány első sajtótájékoztatóját!

Szondi Vanda kormányszóvívő a Tisza-kormány első kormányülése után arról beszélt, partneri viszonyt szeretnének jövőben kialakítani a sajtóval. Konkrétumokat azonban nem árult el. Magyar Éva arról beszélt, a jövőben miniszter is lehet majd a sajtótájékoztatókon. Magyar Péter azt mondta, el fog húzódni a mai kormányülés, ezért elmond pár dolgot, és elmegy az eseményről.

A Kárpátalját ért orosz dróntámadásról szólva azt mondta, a jelenlegi tudásuk szerint végetért a támadás, de az ukrán hatóságok óvatosságot javasolnak. A politikus azt mondta, a kormány elítéli a támadást. Holnap délelőtt 11:30-ra Orbán Anita berendelte Oroszország nagyövetét a magyar külügyminisztériumba, és tájékoztatást kérnek tőlük.

Mint ismert, ma éjfél óta már a Tisza-kormány vezeti Magyarországot. Magyar Péterék ma 15 órától Ópusztaszeren tartották meg az első kormányülést. Az első döntésekről a tervek szerint 17 óra után számolnak be, erről az Origo folyamatosan frissülő cikkben tudósít.