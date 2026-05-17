Magyar Péterék gyorsan elfelejtették a sajtószabadságról tett ígéreteket

A Tisza-kormány kommunikációs gyakorlata egyre inkább kérdéseket vet fel a sajtószabadság és az átláthatóság tekintetében. Az első kormányülés utáni ópusztaszeri sajtótájékoztatón Köböl Anita kormányszóvivő a kommunikációs keretek kidolgozására hivatkozva kérte a sajtó türelmét, majd egy olyan felszólítási sorrend következett, amelyben szinte kizárólag a baloldali és a Tisza-párti narratívát támogató médiumok (444, ATV, Partizán, RTL, Telex, HVG) kaptak szót. A jobboldali orgánumok – köztük a Hír TV és a Magyar Nemzet – érdekes módon nem kerültek sorra.

Miért kerüli a kellemetlen kérdéseket a Tisza-kormány?

A jobboldali média kérdései elől való menekülés különösen kirívó annak fényében, hogy a kampány során

Magyar Péter többször is hangsúlyozta: kormányra kerülve minden sajtóorgánum egyenlő elbánásban részesül, és mindenki választ kap a kérdéseire. A valóság azonban mást mutat.

A jobboldali újságírók közül szinte senki sem tehetett fel kérdést, az egyetlen kivétel a TV2 volt, ahol a miniszterelnök rögtön propagandistázással vádolta a riportert. Még néhány baloldali médium is kimaradt, ha nem mutatott elég erős lojalitást.

Hasonló szelektivitás volt tapasztalható korábban is:

a választás másnapján tartott nemzetközi sajtótájékoztatón helyhiányra hivatkozva zártak ki egyes lapokat, és több esetben is korlátozták a kérdezés lehetőségét.

A kampány és a kormányzás közötti ellentmondás nem újkeletű. Magyar Péter korábban oroszul fenyegette a Hír TV riporterét, hívei fizikailag inzultálták a Mandiner újságíróját, egy zalaegerszegi fórumon pedig megafonos riportert „propagandistázott le” és drónnal követték. Egy kiszivárgott hangfelvételen pedig arról beszélt, hogy a Hír TV munkatársait a Dunába lökné. Ezek az esetek most különösen súlyosan vetülnek rá a kormányzati sajtópolitikára.

A Tisza-kormány tehát egyértelműen szakított a kampányban hirdetett nyitottsággal. Ahelyett, hogy valóban minden újságírónak esélyt adna a kérdezésre, inkább csak a saját narratíváját erősítő médiát engedi közel – a többieket pedig egyszerűen kizárja. Emlékezetes, hogy Magyar Péter kivonult az ATV stúdiójából, amikor kemény kérdéseket kapott.