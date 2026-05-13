Fenyegetések és mismásolás – így zajlottak a Tisza-kormány miniszteri meghallgatásai

Hétfőn és kedden összesen több mint egy tucat parlamenti bizottság előtt jelentek meg a Tisza-kormány miniszterei.
Két nap alatt, rohamtempóban hallgatták meg a Tisza-kormány minisztereit a bizottságok
A meghallgatások egyik visszatérő témája a jogállamiság, az uniós pénzek kérdése, valamint a a tiszások által hangoztatott „rendszerváltás” politikai értelmezése volt. A Fidesz szerint a Tisza-kormány az antidemokratikus mivoltát már az azzal kimutatta, hogy az ellenzéki frakciók csak 4 perc időtartamban szólhattak hozzá a meghallgatásokhoz. A miniszterek által előadottak alapján több fideszes képviselő is annak a félelmének adott hangot, hogy a kétharmados többséggel rendelkező új kabinet alkotmányellenes változtatásokra készül. A Tisza politikusai általánosságban az előző Fidesz kormány politikusainak a felelősségre vonásáról, elszámoltatásáról beszéltek, amit a fideszes képviselők minden alap nélküli vádaskodásnak és veszélyes megfélemlítésnek, fenyegetőzésnek minősítettek.
A miniszterek terveit ismertető meghallgatásokon a Tisza-kormány miniszterei kínosan ügyeltek arra, hogy kerüljék a válaszadást Magyar Péter és a Tisza párt leghangzatosabb kampányígéreteinek a megvalósításával kapcsolatban. Az egészségügy terén például fel sem merült, hogy évi 500 milliárd forint többletforrást biztosítana a Tisza-kormány, ahogy a magyar gazdáknak rendkívül káros, brüsszeli Mercosur-megállapodással kapcsolatos állásfoglalást is látványosan próbálta kerülni a miniszterjelölt. Más területeken pedig egyenesen szembe is fordultak a leendő miniszterek a korábbi kampányígéreteikkel: az ukrán mezőgazdasági termények érkezhetnek ezután Magyarországra is, az árkorlátozó rendelkezéseket felülvizsgálják és folyamatosan tervezik kivezetni, az ország energiaellátásában kulcsfontosságú Paks II beruházást pedig megakaszthatja a Tisza-kormány.
A meghallgatások során a külügyi irányvonalról Orbán Anita beszélt részletesen. A külügyminiszter szerint a magyar diplomáciát kizárólag a nemzeti érdek vezérli majd, elsődleges célként pedig az uniós források hazahozatalát nevezte meg. Hangsúlyozta, hogy helyre akarják állítani Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban, ugyanakkor továbbra sem küldenének katonákat vagy fegyvereket Ukrajnába. Arra a kérdésre viszont nem volt hajlandó válaszolni Orbán Anita, hogy az EU-s pénzek hazahozataláért milyen brüsszeli kéréseket teljesít majd a Tisza-kormány.
Pósfai Gábor belügyminiszter a jogállami működés helyreállítását és a politikai nyomástól mentes intézményi rendszert ígérte. Kijelentette: nem kíván „rendőrminiszter” lenni, és nem akar nyomozásokat irányítani.
A kritikusok szerint Pósfai bemutatkozása nem oszlatta el a kételyeket azzal kapcsolatban, hogy egy decathlonos cégvezető képes lehet-e ellátni a belügyminiszteri feladatokat.
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter megerősítette, hogy a Tisza-kormány nem állítja vissza a sorkatonaságot, és nem sodródik bele az orosz–ukrán háborúba. Emellett a védelmi ipar korábbi privatizációinak és a hadseregen belüli elbocsájtásoknak a felülvizsgálatát is kilátásba helyezte, ami meglehetősen abszurd, tekintve, hogy azokat az intézkedéseket ő maga hozta korábban, vezérkari főnökként.
Az egyik legtöbb vitát kiváltó meghallgatást Tarr Zoltán tartotta. A kultúráért és társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter rendszerváltást sürgetett a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásban és a támogatási rendszerben, később pedig a kulturális intézményrendszer teljes átalakítását is bejelentette. Tarr Zoltán konkrétan a megszüntetéssel fenyegette meg a közmédiát.
Az egészségügyért felelős Hegedűs Zsolt drámai helyzetképet vázolt fel. Azt mondta, a magyar egészségügy „nagyon beteg”, súlyos szakemberhiány és bizalmi válság alakult ki. A kritikusai szerint Hegedűs a terveire vonatkozóan semmilyen konkrétumot nem árult el, csak általánosságban beszélt. Új bizottságok és szakmai intézetek felállításáról beszélt, meg, hogy arra számít, hogy mindenki őszintén elmondja majd neki a véleményét.
A gazdasági kérdésekben Kármán András pénzügyminiszter tett több fontos bejelentést is tett. Közölte: visszaállítják a katát, csökkentik az szja-terheket, és megemelik a legalacsonyabb nyugdíjakat. Szerinte senki sem kaphat majd havi 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat. A bejelentések többségéhez nem közölt időpontot, vagy ha igen, akkor 2027-28-ast, ahogy arról sem beszélt, hogy a kiejteni tervezett áfa, kata, szja és különadó bevételeket miből fogja pótolni a költségvetés.
Vitézy Dávid közlekedési miniszter a „vasútrombolás korszakának” lezárását hirdette meg. Átvizsgálnák a korábbi nagyberuházásokat. Vitézy Dávid a vasútra vonatkozó uniós támogatású közlekedési fejlesztési tervein kívül azonban
érdemben egyáltalán nem beszélt a tárcájához tartozó ezermilliárdos beruházási források elköltésének módjáról.
Gajdos László környezetvédelmi miniszter Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságait ígérte, különösen az akkumulátorgyárakkal szemben. Emellett új országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be. A vidéki állatkert igazgató a kritikusok szerint a bizottság előtt is hozta a formáját: nagyon szép dolgokat mondott az állatokról, azonban ennél többet semmit.
Ruff Bálint, a Miniszterelnökség vezetője a „valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatását” ígérte. Bejelentette: létrehozzák a vagyonvisszaszerzési hivatalt, és több állami intézményt is átalakítanak. A Fidesz rézéről hatalmas felháborodást váltott ki, hogy Ruff egy több száz pontos bosszúállási listát állított össze a Fidesz kormányzat tisztviselőinek, politikusainak a minden áron való tönkretétele érdekében.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az első száz nap legfontosabb feladatának a nagy szerződések és konstrukciók átvilágítását nevezte, külön kiemelve a Paks II. beruházást. Paks felülvizsgálata sokakban aggodalmat keltett, ahogy az is, hogy azt mondta: Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja beszerzési forrásait. Kapitány az árkorlátozó intézkedések felülvizsgálatát is kilátásba helyezte, ami újabb vitát váltott ki.
Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter azt ígérte, növelnék a magyar termékek arányát a kereskedelmi láncokban, a közétkeztetésben és a közvetlen értékesítésben is. A meghallgatáson ugyanakkor kerülte az állásfoglalást a magyar gazdák szempontjából érzékeny Mercosur-megállapodás magyarországi hatályba lépése ügyében.
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatát és 21. századi követelményekhez igazítását ígérte. Erről időpontot nem közölt. A szavaiból ugyannakor egyértelműn kiderült, hogy az iskolákban be akarják vezetni a melegekkel és transzneműekkel kapcsolatos érzékenyítő képzéseket.
Görög Márta igazságügyi miniszter a meghallgatásán a közbizalom helyreállítását nevezte egyik legfontosabb feladatának miközben folyamatosan arról beszélt, hogy a két-harmaddal bíró Tisza-kormány minden jogi keret egyoldalú átalakítására készül.
Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szerint a vidékpolitika nem szűkíthető le a mezőgazdaságra, ezért indokolt az önálló vidék- és településfejlesztési tárca létrehozása. A beszédéből ugyanakkor az derült ki, hogy a Tisza-kormány számára nem a vidék, hanem a főváros a legfontosabb. Számára éppen ezért a Budapest-törvény elfogadása a legsürgősebb feladat.
A kétnapos meghallgatássorozat után kedden délután a Tisza-kormány miniszterei átvették megbízólevelüket, majd az Országgyűlésben letették hivatali esküjüket.