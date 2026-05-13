Fenyegetések és mismásolás – így zajlottak a Tisza-kormány miniszteri meghallgatásai

Hétfőn és kedden összesen több mint egy tucat parlamenti bizottság előtt jelentek meg a Tisza-kormány miniszterei.

Két napon át hallgatták meg az Országgyűlés bizottságai a Magyar Péter vezette új kormány minisztereit. A meghallgatásokon a Tisza-kormány miniszterei szinte alig árultak el konkrétumokat a tervezett kormányzati intézkedéseikből, azon kívül, hogy a terveik szerint, akár a jog kereteit is feszegető bosszúhadjáratra készülnek a Fidesz kormány tisztségviselővel politikusaival, bedolgozóival szemben. Fotó: Illyés Tibor / MTI



Két nap alatt, rohamtempóban hallgatták meg a Tisza-kormány minisztereit a bizottságok

A meghallgatások egyik visszatérő témája a jogállamiság, az uniós pénzek kérdése, valamint a a tiszások által hangoztatott „rendszerváltás” politikai értelmezése volt. A Fidesz szerint a Tisza-kormány az antidemokratikus mivoltát már az azzal kimutatta, hogy az ellenzéki frakciók csak 4 perc időtartamban szólhattak hozzá a meghallgatásokhoz. A miniszterek által előadottak alapján több fideszes képviselő is annak a félelmének adott hangot, hogy a kétharmados többséggel rendelkező új kabinet alkotmányellenes változtatásokra készül. A Tisza politikusai általánosságban az előző Fidesz kormány politikusainak a felelősségre vonásáról, elszámoltatásáról beszéltek, amit a fideszes képviselők minden alap nélküli vádaskodásnak és veszélyes megfélemlítésnek, fenyegetőzésnek minősítettek.

A miniszterek terveit ismertető meghallgatásokon a Tisza-kormány miniszterei kínosan ügyeltek arra, hogy kerüljék a válaszadást Magyar Péter és a Tisza párt leghangzatosabb kampányígéreteinek a megvalósításával kapcsolatban. Az egészségügy terén például fel sem merült, hogy évi 500 milliárd forint többletforrást biztosítana a Tisza-kormány, ahogy a magyar gazdáknak rendkívül káros, brüsszeli Mercosur-megállapodással kapcsolatos állásfoglalást is látványosan próbálta kerülni a miniszterjelölt. Más területeken pedig egyenesen szembe is fordultak a leendő miniszterek a korábbi kampányígéreteikkel: az ukrán mezőgazdasági termények érkezhetnek ezután Magyarországra is, az árkorlátozó rendelkezéseket felülvizsgálják és folyamatosan tervezik kivezetni, az ország energiaellátásában kulcsfontosságú Paks II beruházást pedig megakaszthatja a Tisza-kormány.

A meghallgatások során a külügyi irányvonalról Orbán Anita beszélt részletesen. A külügyminiszter szerint a magyar diplomáciát kizárólag a nemzeti érdek vezérli majd, elsődleges célként pedig az uniós források hazahozatalát nevezte meg. Hangsúlyozta, hogy helyre akarják állítani Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban, ugyanakkor továbbra sem küldenének katonákat vagy fegyvereket Ukrajnába. Arra a kérdésre viszont nem volt hajlandó válaszolni Orbán Anita, hogy az EU-s pénzek hazahozataláért milyen brüsszeli kéréseket teljesít majd a Tisza-kormány.