Elterelő hadművelet a Tisza-kormánytól – ez lehet az igazi cél

A Tisza-kormány azonnal a spórolást tűzte ki célul, ami sokaknak lehet szimpatikus lépés, azonban ezzel ráléphettek egy olyan útra, amely végül az embereken csattan. A költségcsökkentés ezen fokát még a Fidesz is támogatja, azonban kérdés még, hogy Magyar Péterék további, már ismert terveivel is így lesz-e – írta a Magyar Nemzet pénteken.

Azt, hogy valóban meddig vezethet a Tisza-kormány megszorító intézkedés-csomagja, még csak kevesen hallották Magyar Pétertől

A lap hozzáteszi, a körülmények abba az irányba mutatnak, hogy nem állnak meg a képviselői tiszteletdíj csökkentésénél – az iromány szerint 10-35 százalékkal csökkenthetik –, hanem az állam, közvetve az önkormányzatok vezetőinél és cégvezetőinél is

belenyúlnak mások zsebébe.

Példamutatást vár el a képviselőktől a Tisza-kormány

Erre utalhat az, jegyzi meg a lap, hogy

a Tisza-kormány úgy értékeli, hogy nem tudják megspórolni a kívánt összeget, akkor további területeken dolgozók fizetése csökkenhet,

arról, hogy további fizetéscsökkentésekre lehet számítani, Magyar Péter miniszterelnök is beszélt,

„az országgyűlési képviselőcsoportoknak elől kell járniuk és példát kell mutatniuk a közhatalmat gyakorló állami szervek számára”,

utóbbiban a „példamutatás” szó kifejezetten a további megszorítások irányába mutathat.



„A Fidesz–KDNP-frakció támogat minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az Országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával” – írta közösségi oldalán Gulyás Gergely, majd leszögezte: a Tisza Párt javaslatát ezért meg fogják szavazni.