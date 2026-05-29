Elterelő hadművelet a Tisza-kormánytól – ez lehet az igazi cél

A Tisza-kormány azonnal a spórolást tűzte ki célul, ami sokaknak lehet szimpatikus lépés, azonban ezzel ráléphettek egy olyan útra, amely végül az embereken csattan. A költségcsökkentés ezen fokát még a Fidesz is támogatja, azonban kérdés még, hogy Magyar Péterék további, már ismert terveivel is így lesz-e – írta a Magyar Nemzet pénteken.
A lap hozzáteszi, a körülmények abba az irányba mutatnak, hogy nem állnak meg a képviselői tiszteletdíj csökkentésénél – az iromány szerint 10-35 százalékkal csökkenthetik –, hanem az állam, közvetve az önkormányzatok vezetőinél és cégvezetőinél is
belenyúlnak mások zsebébe.
Példamutatást vár el a képviselőktől a Tisza-kormány
Erre utalhat az, jegyzi meg a lap, hogy
- a Tisza-kormány úgy értékeli, hogy nem tudják megspórolni a kívánt összeget, akkor további területeken dolgozók fizetése csökkenhet,
- arról, hogy további fizetéscsökkentésekre lehet számítani, Magyar Péter miniszterelnök is beszélt,
- „az országgyűlési képviselőcsoportoknak elől kell járniuk és példát kell mutatniuk a közhatalmat gyakorló állami szervek számára”,
utóbbiban a „példamutatás” szó kifejezetten a további megszorítások irányába mutathat.
„A Fidesz–KDNP-frakció támogat minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az Országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával” – írta közösségi oldalán Gulyás Gergely, majd leszögezte: a Tisza Párt javaslatát ezért meg fogják szavazni.
Az állam működésének lezüllesztése minden magyar állampolgár számára rossz, akár baloldali, akár jobboldali.
Magyar Péter jópofának tűnő ötlete következményeképpen minőségi munkaerő nélkül eltűnhet a minőségi kormányzati munka is
– írta Panyi Miklós, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője Facebook-oldalán a tervezettel kapcsolatban.
A politikus felhívja a figyelmet arra, hogy ha jól érti, Magyar Péter radikálisan akarja csökkenteni a béreket a közszférában.
Bár a cél nemesnek tűnhet, ez az állami szolgáltatások gyors tempójú leépüléséhez fog vezetni”
– állapítja meg Panyi.
Magyar Péter ötletének következménye lehet a minőségi munka romlása
A politikus hangsúlyozta:
ha olyan fizetést adunk ezeknek az embereknek, amitől egy kisbolt vezetője is többet keres, egy multi középvezetője pedig a 2-3-szorosát, igazi minőséget nem várhatunk el."