Először ül össze a Tisza-kormány – mutatjuk a kormányülés témáit!

Szerdán 15 órától Ópusztaszeren tartja az első kormányülését a Magyar Péter vezette Tisza-kormány – közölte a nemrég kinevezett miniszterelnök a Facebook-oldalán.
A miniszterelnök megjegyezte, a kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja.
A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd
döntenek a rövid távon szükséges intézkedésekről, és elrendelik a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási megoldások, fejlesztések kidolgozását
– tette hozzá.
A kormány ezenkívül dönt
- a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról,
- a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről,
- gyermekvédelmi témában,
- titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról.
A Tisza-kormány sajtótájékoztatójának helyszíne, módja egyelőre ismeretlen
Magyar Péter továbbá hozzátette: megkezdik az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását és tájékoztatást kérnek az ország energiaellátásának helyzetéről.
Bejegyzésében azt is közölte Magyar Péter, hogy a kormányülés után „tájékoztatják a nyilvánosságot” a döntésekről és a megtárgyalt ügyekről.