Először ül össze a Tisza-kormány – mutatjuk a kormányülés témáit!

Kihelyezett kormányülést tart a nemrég megalakult Tisza-kormány szerdán Ópusztaszeren – jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán. A kormányfő tájékoztatása szerint a kormány tárgyalni fog az Alaptörvény és több más, fontos jogszabály módosításáról, továbbá tájékoztatást kér az ország energiaellátási helyzetéről.
Szerdán 15 órától Ópusztaszeren tartja az első kormányülését a Magyar Péter vezette Tisza-kormány – közölte a nemrég kinevezett miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Szerdán 15 órától Ópusztaszeren tartja az első kormányülését a Magyar Péter vezette Tisza-kormány, Budapest, 2026. május 12.A Tisza-kormány minisztereinek csoportképe eskütételük után az Országház főlépcsőjén 2026. május 12-én. Elöl Kármán András pénzügyminiszter, Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter, Magyar Péter miniszterelnök, Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter és Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, a második sorban Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter és Pósfai Gábor belügyminiszter, a harmadik sorban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Görög Márta igazságügyi miniszter, Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, a hátsó sorban Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter (b-j).MTI/Illyés Tibor
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A miniszterelnök megjegyezte, a kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja.

A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd

döntenek a rövid távon szükséges intézkedésekről, és elrendelik a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási megoldások, fejlesztések kidolgozását

– tette hozzá.

A kormány ezenkívül dönt

  • a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról,
  • a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről,
  • gyermekvédelmi témában,
  • titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról.

A Tisza-kormány sajtótájékoztatójának helyszíne, módja egyelőre ismeretlen

Magyar Péter továbbá hozzátette: megkezdik az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását és tájékoztatást kérnek az ország energiaellátásának helyzetéről.

Bejegyzésében azt is közölte Magyar Péter, hogy a kormányülés után „tájékoztatják a nyilvánosságot” a döntésekről és a megtárgyalt ügyekről.

 

