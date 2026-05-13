Először ül össze a Tisza-kormány – mutatjuk a kormányülés témáit!

Szerdán 15 órától Ópusztaszeren tartja az első kormányülését a Magyar Péter vezette Tisza-kormány – közölte a nemrég kinevezett miniszterelnök a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök megjegyezte, a kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja.

A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd

döntenek a rövid távon szükséges intézkedésekről, és elrendelik a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási megoldások, fejlesztések kidolgozását

– tette hozzá.

A kormány ezenkívül dönt

a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról,

a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről,

gyermekvédelmi témában,

titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról.

A Tisza-kormány sajtótájékoztatójának helyszíne, módja egyelőre ismeretlen

Magyar Péter továbbá hozzátette: megkezdik az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását és tájékoztatást kérnek az ország energiaellátásának helyzetéről.

Bejegyzésében azt is közölte Magyar Péter, hogy a kormányülés után „tájékoztatják a nyilvánosságot” a döntésekről és a megtárgyalt ügyekről.