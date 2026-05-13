A Tisza-kormány Ópusztaszeren ülésezik, reagált a fideszes képviselő

Zsigó Róbert közösségi oldalán azt írta: az elmúlt napok miniszterjelölti meghallgatásain több „az ország valós állapotát hamisan bemutató” tiszás megszólalás is elhangzott. A politikus szerint ezért fontos emlékeztetni arra, milyen fejlődésen ment keresztül az elmúlt másfél évtizedben a dél-alföldi régió és benne a Tisza-kormány első ülésének helyszínéül választott Ópusztaszer térsége.
Magyarország és benne a dél-alföldi régió is óriási fejlődésen esett át az elmúlt 16 évben”
– szögezte le.
Fejlesztéseket és munkahelyeket sorolt
A politikus kiemelte:
A régióban mára megszűnt a munkanélküliség, miközben folyamatosan érkeztek a nagy gazdasági beruházások. Példaként említette a Mercedes kecskeméti bővítéseit, valamint a BYD szegedi gyárát, amely hamarosan több ezer új munkahelyet teremt.
Zsigó Róbert emlékeztetett arra is, hogy megépült az M44-es gyorsforgalmi út, emellett a Magyar Falu Program keretében utak, járdák, kerékpárutak, bölcsődék, óvodák és orvosi rendelők újultak meg a térségben. A képviselő szerint a Fidesz-KDNP kormány az elmúlt 16 évben fejlődést és perspektívát biztosított a régiónak, ugyanakkor hozzátette: konstruktív ellenzékként támogatni fogják az új kabinet minden olyan döntését, amely a térségben élők érdekeit szolgálja.