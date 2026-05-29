Valótlannak nevezte a Külügyminisztérium azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint közel kétszáz munkatárstól váltak meg az elmúlt napokban. Hangsúlyozták, egy kormányváltás után a minisztériumok átszervezése természetes folyamat – írja a Magyar Nemzet. A Tisza-kormány első lépéseivel kapcsolatos híreszteléseknek ment utána a lap.

A Külügyminisztérium tagadja, hogy 200 dolgozót elbocsátottak, de azt elismerték, hogy a Tisza-kormány megalakulása átszervezésekkel jár (forrás: Facebook/Orbán Anita)

A Tisza-kormány átszervezésével hányan vesztik el az állásukat?

Cáfolta a Magyar Nemzet megkeresésére a Külügyminisztérium a hírt, miszerint elbocsájtási hullám söpört végig a tárcán. Mint ismert, egyes sajtóhírek szerint hatalmas leépítések zajlanak jelenleg az Orbán Anita vezette minisztériumban. A Köztér blog közösségi oldalán arról írt, közel 200 dolgozót bocsájtottak el, és főosztályvezetőtől a referensekig mindenki célkeresztbe került.

A külügyi tárca ugyan tagadja, hogy tömegesen küldik el a munkatársakat, de azt elismerte, hogy

a minisztériumok átvételét követően természetes folyamat, hogy az új vezetés kialakítja a saját működési rendjét és vezetői struktúráját."

Egyúttal az is szerepelt a minisztérium válaszában, hogy minden személyi döntést emberségesen, az érintett élethelyzetének figyelembe vételével hoznak meg.

Ennek viszont ellentmond Gulyás Virág jobboldali influenszer közösségi oldalán megjelent bejegyzése, amelyben a hozzá érkező levelekről tesz említést. Ezekben a Külügyminisztérium több egykori dolgozója azt állítja: közös megegyezés aláírását kérték tőlük, és annak elutasítása esetén olyan következményeket helyeztek kilátásba, amelyek jelentősen megnehezíthetik a későbbi közigazgatási elhelyezkedésüket.