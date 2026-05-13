Tovább gyűrűzik az RTL-es térhódítás a Tisza-kormányban

Szondi Vanda és Magyar Éva után újabb RTL-es riporter jelent meg a Tisza-kormánynál: Tárkányi Zsolt ráadásul nem szóvivő, hanem egyenesen államtitkár lesz a közlekedési minisztériumban – írta az Ellenpont szerdán.
A lap azt is hozzáteszi, Vitézy Dávid miniszter videójában
Tárkányi azt tartotta fontosnak elmondani magyarázatként, hogy korábban már sokszor csinált interjút Vitézyvel.
Az RTL Híradó egykori riportere már nagyon korán Magyar Péter, majd a Tisza Párt szolgálatába állt. Kezdetben
az RTL Híradójában gyártotta a propagandaanyagokat, majd felmondott, és tavaly nyáron már egyenesen a Tisza Párt szóvivője lett.
A Tisza-kormány államtitkára manipulált felvétellel kampányolt?
Ahogy arról az Ellenpont beszámolt, ő volt az, aki a Tisza Párt debreceni jelöltjeként
mesterséges intelligenciával manipulált felvétellel próbált hamis állításokat terjeszteni a fideszes jelöltről
– teszi hozzá a lap.
Valószínűleg tudósításai és egyéb produktumai nagyon tetszhettek Magyar Péternek és a Tisza Pártnak, feltehetően az sem lehet mellékes, hogy Tárkányi Zsoltnak komoly kapcsolata van a radikális baloldallal.
