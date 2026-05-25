Soha nem látott politikai leszámolás készül a parlamentben

Az ünnep miatt módosított menetrend szerint, kedden kezdi meg munkáját a parlament – számolt be a Magyar Nemzet. A hivatalos oldalon közzétett napirendi javaslat alapján az ülés 13 órakor indul napirend előtti felszólalásokkal, és várhatóan Magyar Péter beszédével kezdődik. Az ülés egyik legfontosabb témája az lesz, hogy a képviselők több, a Tisza-kormány által kezdeményezett vizsgálóbizottság létrehozásáról dönthetnek. A parlament elé öt ilyen javaslat került.
Öt vizsgálóbizottságot állíthat fel a Tisza-kormány
A benyújtott határozati javaslatok szerint az alábbi ügyek kivizsgálására jöhetnek létre parlamenti bizottságok:
- a gyermekvédelem rendszerszintű problémáinak feltárása
- a kegyelmi ügy felelőseinek vizsgálata
- a spontán privatizáció és a közvagyonvesztés ügye
- az MNB működésével kapcsolatos visszaélések
- valamint a végrehajtási rendszerben történt visszaélések.
Az országgyűlési törvény alapján a vizsgálóbizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül dönthet.
Kocsis Máté mentelmi joga is napirendre kerül
A képviselők várhatóan döntenek Kocsis Máté mentelmi ügyéről is. A fideszes politikus korábban arról beszélt, hogy támogatni fogja saját mentelmi jogának felfüggesztését. Úgy fogalmazott:
Szemben Magyar Péterrel, én nem bújok a mentelmi jogom mögé.”
Jön a „Lex Orbán” vitája
Az ülésnap egyik legfontosabb témája az Alaptörvény tizenhatodik módosításának vitája lesz. A javaslatot Melléthei-Barna Márton nyújtotta be. A tervezet értelmében legfeljebb két cikluson át lehetne valaki miniszterelnök Magyarországon, ráadásul a szabályozás visszamenőlegesen is érvényes lenne, tehát Orbán Viktor esetében is alkalmazható lenne.
A Tisza Párt korábban azzal indokolta az elképzelést, hogy korlátozni kell a hatalomkoncentrációt, politikai ellenfeleik szerint azonban valójában attól félnek, hogy Orbán Viktor a jövőben ismét meghatározó szereplővé válhat a magyar politikában.