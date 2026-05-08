Rendszervisszaváltás: balos és globalista figurák a tiszás parlamenti bizottságok élén

A baloldal, Brüsszel és a nemzetközi bankvilág embereit találtuk a parlamenti bizottságok tiszás elnök-jelöltjei között. A külügyi bizottság élére például egyenesen az a Hajdu Márton kerül, aki közvetlenül Ursula von der Leyen főtitkárságáról ment a Tisza Pártba – írta az Ellenpont pénteken.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalást követő sajtótájékoztatón a Parlamentben, 2026. április 17-én.

A parlamenti bizottságok élén baloldal, Brüsszel és a nemzetközi bankvilág emberei

A lap azt is hozzáteszi, a mentelmi bizottság leendő elnökének, Sasi-Nagy Editnek

politikai pályafutása még az SZDSZ-es oktatási minisztériumban indult 2004-ben,

és köze volt a minisztérium egyik legnagyobb botrányához, a Sulinova-ügyhöz. A minisztériumi háttérintézménynél, ahol Sasi-Nagy vezető pozícióban volt többek között túlárazva készítettek összeollózott, plagizált tankönyveket.

Az Ellenpont a legérdekesebb bizottsági elnököket bemutatva azt írja:

a Ruzsa-család régóta szereplője a pécsi politikai életnek, hiszen az idősebb Ruzsa Csaba korábban MSZMP-s volt, fia, Ruzsa Csaba pedig MSZP-közeli közéleti szereplőként, alpolgármesterként vált ismertté, most a család újabb tagját dobják be a politikai mélyvízbe, Ruzsa Diána az egészségügyi bizottság elnöke lehet az Országgyűlésben,

az európai ügyek bizottságát vezető Sopov Ildikó Éva egy a politikánál is homályosabb világból, a máltai kriptobankok rendszeréből érkezett meg a Tisza Párthoz,

ha van létjogosultsága a vagyonvisszaszerzési hivatalnak és az elszámoltatásoknak, akkor a Tisza gazdasági és energetikai bizottságot vezető politikusa miatt lehet, ugyanis Csőszi Attila nemrég a kecskeméti Malom Center körüli botrány miatt került a figyelem középpontjába.

A parlamenti munka érdemi részét végző bizottságok elnöki székeit tehát

olyan emberek kapták meg, akik jórészt a baloldalhoz, vagy a nemzetközi hálózatokhoz való erős kötődésükkel tűnnek ki a Tisza Párt egyébként ismeretlen képviselői közül

– hívta fel a figyelmet az Ellenpont, a teljes cikket honlapjukon olvashatják.