Kibújt a szög a zsákból! Ezért akarhat állami cégeket eladni a Tisza Párt

Már 2024 tavaszán felmerült Jaksity György neve Magyar Péter mellett, mint esetleges támogató, de egyértelmű kapcsolat Bódis Krisztával, a Tisza-kormány kormánybiztosával volt kimutatható, ugyanis Jaksity fő cégével, a Concorde Értékpapír Zrt-vel támogatta Bódis alapítványát, a Van helyed Alapítványt – írja az Ellenpont.
Jaksity György egy nappal az országgyűlési választást követően pozitívan értékelte a Tisza gazdasági programját és arról beszélt, hogy
az ismert gazdasági szakemberek, akik a kampányukban is megjelentek, kellő garanciák a szakmaiságra is. Így a megalakuló Tisza-kormány várhatóan nagy sebességgel halad a megfelelő irányba”.
A milliárdos emellett számos javaslatot is megfogalmazott a Tisza Párt számára, ezek közül érdemes kiemelni az állami beavatkozás csökkentésének javaslatát, ami egyet jelent az árstopok, illetve végső soron a rezsicsökkentés eltörlésével.
Ideje leszámolni az állam mindenható szerepével kapcsolatos illúziókkal, és a versenyalapú működés felé fordulni (...) A növekedés kulcsa a piaci alapú beruházások erősítése és az állami torzítások leépítése lehet”
– fogalmazott.
Jaksity 1967-ben született, egy az előző rendszerben jól fekvő család tagjaként. Az apja diplomáciai kiküldetése miatt öt évet Belgrádban töltött a család.
A fiatalabb Jaksity is jól helyezkedett a szocialista rendszer nyerteseinél, ugyanis már harmadéves egyetemistaként a Budapesti Értéktőzsde előfutáraként számon tartott Értékpapír Kereskedelmi Titkárság csapatában dolgozott Hardy Ilona alatt, aki korábban a Dunaújvárosi Münnich Ferenc Gimnázium KISZ-csúcstitkára, illetve az ELTE egyetemi KISZ vezetőségének tagja is volt.
Innentől kezdve a baloldali-liberális sajtó kedvelt interjúalanya és a kilencvenes évek mértékadó tőzsdei véleményformálója lett, aki fokozatosan építette ki kapcsolatrendszerét a baloldali gazdasági szereplőkkel, köztük Bojár Gábor vállalkozóval, Bokros Lajos pénzügyminiszterrel vagy Surányi György jegybankelnökkel. Mindhárom név felmerült a Tisza-körüli holdudvarban.
Jaksity a tőzsdézés mellett a budapesti tehetséggondozó intézményben, a Láthatatlan Kollégium Alapítványban tanított többek között Király Júliával, a Nemzetközi Bankárképző Központ későbbi vezérigazgatójával, Halmai Gáborral, a Soros Alapítvány kuratóriumi elnökével és akkori CEU-oktatókkal. Abban az időben helyezkedett el ott, amikor a Horn-kormány több mint 11 millió forintot adott pályázati díjként az SZDSZ-közeli szervezetnek.
Jaksity gazdasági és közéleti kérdésekben több alkalommal is megszólalt a nyilvánosságban.
Megszólalásaiban jellemzően kritikus volt a jobboldali kormánnyal szemben, kiváltképp így volt ez a 2022-23-ban tapasztalt inflációs sokk és gazdasági nehézségek során. Azonban az általános vélekedés szerint sikeresnek elismert 2010-es évek gazdasági teljesítményét is negatívan látja.
A baloldali elkötelezettségét jól mutatja, hogy a Telex alapítása környékén felmerült a pletyka, hogy Jaksity egy nagyobb összeggel támogatta az akkor induló baloldali lapot.
Komoly visszhangja volt Jaksity 2022-ben a Corvinus diplomaosztóján elmondott beszédének. Az üzletembert kérték fel a végzős hallgatók köszöntésére, és hogy adjon nekik szellemi útravalót. Jaksity eleget is tett a felkérésnek ugyanis felhívást intézett a végzős hallgatók felé, hogy harcoljanak a demokrácia megteremtéséért, hiszen állítása szerint Magyarország nem az.
Magyarország nem, hogy nem vetkőzte le szörnyű XX. századi múltjának elhordott ruházatát, hanem némileg átszabva újra magára kanyarította. A szocialista tervgazdaság és a haveri kapitalizmus sajátos keveréke jött létre, és illiberálisnak mondott demokráciánk van”
– hangoztatta a beszédben.
Jaksity György a Concorde csoport alapítója és tulajdonosa. A Concorde csoport Magyarország vezető befektetési szolgáltatási tevékenységet végző társasága, mely ügyfeleinek értékpapír-kereskedelemmel, elemzéssel, vállalati pénzügyi tanácsadással és tőkepiaci tranzakciók szervezésével, vagyonkezeléssel és befektetési tanácsadással kapcsolatos integrált pénzügyi szolgáltatásokat nyújt.