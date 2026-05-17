jaksity györgy

Kibújt a szög a zsákból! Ezért akarhat állami cégeket eladni a Tisza Párt

Rögtön a Tisza Párt választási győzelme után megjelentek a baloldali pénzemberek a tiszás sajtóban. Jaksity György baloldali bróker megdicsérte a párt gazdaságpolitikáját, közölte, hogy jó kezekben az ország, majd azonnal javasolta, hogy Magyar Péterék adják el az állami vagyont – olvasható az Ellenponton.
Már 2024 tavaszán felmerült Jaksity György neve Magyar Péter mellett, mint esetleges támogató, de egyértelmű kapcsolat Bódis Krisztával, a Tisza-kormány kormánybiztosával volt kimutatható, ugyanis Jaksity fő cégével, a Concorde Értékpapír Zrt-vel támogatta Bódis alapítványát, a Van helyed Alapítványt – írja az Ellenpont.

Jaksity György a Tisza Párt szakértője
Jaksity György, a Tisza Párt szakértője – Forrás: Ellenpont

Jaksity György egy nappal az országgyűlési választást követően pozitívan értékelte a Tisza gazdasági programját és arról beszélt, hogy 

az ismert gazdasági szakemberek, akik a kampányukban is megjelentek, kellő garanciák a szakmaiságra is. Így a megalakuló Tisza-kormány várhatóan nagy sebességgel halad a megfelelő irányba”.

A milliárdos emellett számos javaslatot is megfogalmazott a Tisza Párt számára, ezek közül érdemes kiemelni az állami beavatkozás csökkentésének javaslatát, ami egyet jelent az árstopok, illetve végső soron a rezsicsökkentés eltörlésével. 

Ideje leszámolni az állam mindenható szerepével kapcsolatos illúziókkal, és a versenyalapú működés felé fordulni (...) A növekedés kulcsa a piaci alapú beruházások erősítése és az állami torzítások leépítése lehet”

 – fogalmazott.

Jaksity 1967-ben született, egy az előző rendszerben jól fekvő család tagjaként. Az apja diplomáciai kiküldetése miatt öt évet Belgrádban töltött a család.

A fiatalabb Jaksity is jól helyezkedett a szocialista rendszer nyerteseinél, ugyanis már harmadéves egyetemistaként a Budapesti Értéktőzsde előfutáraként számon tartott Értékpapír Kereskedelmi Titkárság csapatában dolgozott Hardy Ilona alatt, aki korábban a Dunaújvárosi Münnich Ferenc Gimnázium KISZ-csúcstitkára, illetve az ELTE egyetemi KISZ vezetőségének tagja is volt.

Innentől kezdve a baloldali-liberális sajtó kedvelt interjúalanya és a kilencvenes évek mértékadó tőzsdei véleményformálója lett, aki fokozatosan építette ki kapcsolatrendszerét a baloldali gazdasági szereplőkkel, köztük Bojár Gábor vállalkozóval, Bokros Lajos pénzügyminiszterrel vagy Surányi György jegybankelnökkel. Mindhárom név felmerült a Tisza-körüli holdudvarban.

Jaksity a tőzsdézés mellett a budapesti tehetséggondozó intézményben, a Láthatatlan Kollégium Alapítványban tanított többek között Király Júliával, a Nemzetközi Bankárképző Központ későbbi vezérigazgatójával, Halmai Gáborral, a Soros Alapítvány kuratóriumi elnökével és akkori CEU-oktatókkal. Abban az időben helyezkedett el ott, amikor a Horn-kormány több mint 11 millió forintot adott pályázati díjként az SZDSZ-közeli szervezetnek.

Jaksity gazdasági és közéleti kérdésekben több alkalommal is megszólalt a nyilvánosságban. 

Megszólalásaiban jellemzően kritikus volt a jobboldali kormánnyal szemben, kiváltképp így volt ez a 2022-23-ban tapasztalt inflációs sokk és gazdasági nehézségek során. Azonban az általános vélekedés szerint sikeresnek elismert 2010-es évek gazdasági teljesítményét is negatívan látja. 

A baloldali elkötelezettségét jól mutatja, hogy a Telex alapítása környékén felmerült a pletyka, hogy Jaksity egy nagyobb összeggel támogatta az akkor induló baloldali lapot.

Komoly visszhangja volt Jaksity 2022-ben a Corvinus diplomaosztóján elmondott beszédének. Az üzletembert kérték fel a végzős hallgatók köszöntésére, és hogy adjon nekik szellemi útravalót. Jaksity eleget is tett a felkérésnek ugyanis felhívást intézett a végzős hallgatók felé, hogy harcoljanak a demokrácia megteremtéséért, hiszen állítása szerint Magyarország nem az.

Magyarország nem, hogy nem vetkőzte le szörnyű XX. századi múltjának elhordott ruházatát, hanem némileg átszabva újra magára kanyarította. A szocialista tervgazdaság és a haveri kapitalizmus sajátos keveréke jött létre, és illiberálisnak mondott demokráciánk van”

– hangoztatta a beszédben.

Jaksity György a Concorde csoport alapítója és tulajdonosa. A Concorde csoport Magyarország vezető befektetési szolgáltatási tevékenységet végző társasága, mely ügyfeleinek értékpapír-kereskedelemmel, elemzéssel, vállalati pénzügyi tanácsadással és tőkepiaci tranzakciók szervezésével, vagyonkezeléssel és befektetési tanácsadással kapcsolatos integrált pénzügyi szolgáltatásokat nyújt.

 

 

