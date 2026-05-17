Kibújt a szög a zsákból! Ezért akarhat állami cégeket eladni a Tisza Párt

Már 2024 tavaszán felmerült Jaksity György neve Magyar Péter mellett, mint esetleges támogató, de egyértelmű kapcsolat Bódis Krisztával, a Tisza-kormány kormánybiztosával volt kimutatható, ugyanis Jaksity fő cégével, a Concorde Értékpapír Zrt-vel támogatta Bódis alapítványát, a Van helyed Alapítványt – írja az Ellenpont.

Jaksity György egy nappal az országgyűlési választást követően pozitívan értékelte a Tisza gazdasági programját és arról beszélt, hogy

az ismert gazdasági szakemberek, akik a kampányukban is megjelentek, kellő garanciák a szakmaiságra is. Így a megalakuló Tisza-kormány várhatóan nagy sebességgel halad a megfelelő irányba”.

A milliárdos emellett számos javaslatot is megfogalmazott a Tisza Párt számára, ezek közül érdemes kiemelni az állami beavatkozás csökkentésének javaslatát, ami egyet jelent az árstopok, illetve végső soron a rezsicsökkentés eltörlésével.

Ideje leszámolni az állam mindenható szerepével kapcsolatos illúziókkal, és a versenyalapú működés felé fordulni (...) A növekedés kulcsa a piaci alapú beruházások erősítése és az állami torzítások leépítése lehet”

– fogalmazott.

Jaksity 1967-ben született, egy az előző rendszerben jól fekvő család tagjaként. Az apja diplomáciai kiküldetése miatt öt évet Belgrádban töltött a család.

A fiatalabb Jaksity is jól helyezkedett a szocialista rendszer nyerteseinél, ugyanis már harmadéves egyetemistaként a Budapesti Értéktőzsde előfutáraként számon tartott Értékpapír Kereskedelmi Titkárság csapatában dolgozott Hardy Ilona alatt, aki korábban a Dunaújvárosi Münnich Ferenc Gimnázium KISZ-csúcstitkára, illetve az ELTE egyetemi KISZ vezetőségének tagja is volt.

Innentől kezdve a baloldali-liberális sajtó kedvelt interjúalanya és a kilencvenes évek mértékadó tőzsdei véleményformálója lett, aki fokozatosan építette ki kapcsolatrendszerét a baloldali gazdasági szereplőkkel, köztük Bojár Gábor vállalkozóval, Bokros Lajos pénzügyminiszterrel vagy Surányi György jegybankelnökkel. Mindhárom név felmerült a Tisza-körüli holdudvarban.