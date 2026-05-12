Kettős beszéd Brüsszel felé: már az első napon lebukott a Tisza Párt

Hétfőn kezdték meghallgatni a Tisza Párt miniszterjelöltjeit az Országgyűlés bizottságai előtt. A rekordgyorsasággal alakuló új kormány már a bemutatkozásakor olyan üzeneteket küldött, amelyek komoly kérdéseket vetnek fel a kampányígéretek hitelességét illetően. Ifj. Lomnici Zoltán a Magyar Nemzetnek adott interjújában részletesen elemezte a hallottakat.

A Tisza Párt felálló kormányának eddigi kommunikációja aggályokat vethet fel (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI)

A Tisza Párt kettős beszéde a migrációban és a szakpolitikai vitákban

Az alkotmányjogász különösen aggasztónak nevezte a migráció ügyében mutatott kommunikációt. Pósfai Gábor belügyi miniszterjelölt fenntartaná a déli határkerítést és a szigorú migrációs politikát, ugyanakkor az Európai Bizottság felé bármilyen gesztus egyértelmű kettős beszéd lenne.

Ha a Tisza bármilyen gesztust tesz a migráció vonatkozásában az Európai Bizottságnak, az nem finomhangolás, hanem klasszikus kettős beszéd, amely könnyen leleplezhető a konkrét döntések alapján”

– mondta Lomnici Zoltán.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt esetében a legszembetűnőbb momentum a személyeskedés volt. Amikor Takács Péter a 500 milliárd forintos éves pluszforrásról kérdezte, a jelölt az előző államtitkár elleni kirohanásba kezdett ahelyett, hogy a finanszírozásról, deficitről vagy elvonásokról beszélt volna. Lomnici szerint ez méltatlan és szakpolitikai szempontból elfogadhatatlan.

Az egészségügyre fordított kiadások jelenleg a GDP 4,5–5 százalékát teszik ki. A bizonyos 500 milliárd forintos emelés nominálisan körülbelül 1 százalékos növekedést jelentene, de forrás nélkül ez vagy deficitnövekedést, vagy más területekről (oktatás, infrastruktúra, nyugdíj) történő elvonást vonhat maga után.

A Tisza-programban szereplő „vagyonvisszaszerzés”, EU-pénzek és hatékonyságjavítás Lomnici szerint jogilag és gazdaságilag kockázatos eszközök.

Könnyen előfordulhat, hogy az ígéret ára rejtett adóemelés vagy újabb eladósodás lesz”

– figyelmeztetett.

Tarr Zoltán a „múlt 16 évének tudatos rombolásáról” beszélt, miközben a párbeszéd és a gyűlöletfalak lebontását hangsúlyozta. Az alkotmányjogász szerint árulkodó, hogy az ülés után nem tartott sajtótájékoztatót, holott a kulturális és társadalmi kapcsolatok minisztereként pont neki kellene a párbeszéd megtestesítőjének lennie. Ez inkább a sértettség-politika folytatását és a további polarizációt vetíti előre.

Vitézy Dávid realista módon ismerte el, hogy nem tudják a vasút minden problémáját megoldani, ugyanakkor a vagyonvisszaszerzési hivatal bevonása befektetői bizalmat rombolhat és uniós jogi vitákat szülhet.

Lannert Judit oktatási miniszterjelölt az intézményvezetők „átvilágítását” ígérte, ám az átvilágítás kritériumai teljesen a miniszter diszkrécióján múlnak, így könnyen politikai tisztogatásba fordulhat át.

Ruszin-Szendi Romulusz ügye kapcsán pedig politikai cirkusz lehetősége merül fel, hiszen a miniszterjelölt saját korábbi tevékenységének kivizsgálása etikailag és politikailag is aggályos.