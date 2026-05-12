Kettős beszéd Brüsszel felé: már az első napon lebukott a Tisza Párt

Hétfőn kezdték meghallgatni a Tisza Párt miniszterjelöltjeit az Országgyűlés bizottságai előtt. A rekordgyorsasággal alakuló új kormány már a bemutatkozásakor olyan üzeneteket küldött, amelyek komoly kérdéseket vetnek fel a kampányígéretek hitelességét illetően. Ifj. Lomnici Zoltán a Magyar Nemzetnek adott interjújában részletesen elemezte a hallottakat.
A Tisza Párt kettős beszéde a migrációban és a szakpolitikai vitákban
Az alkotmányjogász különösen aggasztónak nevezte a migráció ügyében mutatott kommunikációt. Pósfai Gábor belügyi miniszterjelölt fenntartaná a déli határkerítést és a szigorú migrációs politikát, ugyanakkor az Európai Bizottság felé bármilyen gesztus egyértelmű kettős beszéd lenne.
Ha a Tisza bármilyen gesztust tesz a migráció vonatkozásában az Európai Bizottságnak, az nem finomhangolás, hanem klasszikus kettős beszéd, amely könnyen leleplezhető a konkrét döntések alapján”
– mondta Lomnici Zoltán.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt esetében a legszembetűnőbb momentum a személyeskedés volt. Amikor Takács Péter a 500 milliárd forintos éves pluszforrásról kérdezte, a jelölt az előző államtitkár elleni kirohanásba kezdett ahelyett, hogy a finanszírozásról, deficitről vagy elvonásokról beszélt volna. Lomnici szerint ez méltatlan és szakpolitikai szempontból elfogadhatatlan.
Az egészségügyre fordított kiadások jelenleg a GDP 4,5–5 százalékát teszik ki. A bizonyos 500 milliárd forintos emelés nominálisan körülbelül 1 százalékos növekedést jelentene, de forrás nélkül ez vagy deficitnövekedést, vagy más területekről (oktatás, infrastruktúra, nyugdíj) történő elvonást vonhat maga után.
A Tisza-programban szereplő „vagyonvisszaszerzés”, EU-pénzek és hatékonyságjavítás Lomnici szerint jogilag és gazdaságilag kockázatos eszközök.
Könnyen előfordulhat, hogy az ígéret ára rejtett adóemelés vagy újabb eladósodás lesz”
– figyelmeztetett.
Tarr Zoltán a „múlt 16 évének tudatos rombolásáról” beszélt, miközben a párbeszéd és a gyűlöletfalak lebontását hangsúlyozta. Az alkotmányjogász szerint árulkodó, hogy az ülés után nem tartott sajtótájékoztatót, holott a kulturális és társadalmi kapcsolatok minisztereként pont neki kellene a párbeszéd megtestesítőjének lennie. Ez inkább a sértettség-politika folytatását és a további polarizációt vetíti előre.
- Vitézy Dávid realista módon ismerte el, hogy nem tudják a vasút minden problémáját megoldani, ugyanakkor a vagyonvisszaszerzési hivatal bevonása befektetői bizalmat rombolhat és uniós jogi vitákat szülhet.
- Lannert Judit oktatási miniszterjelölt az intézményvezetők „átvilágítását” ígérte, ám az átvilágítás kritériumai teljesen a miniszter diszkrécióján múlnak, így könnyen politikai tisztogatásba fordulhat át.
- Ruszin-Szendi Romulusz ügye kapcsán pedig politikai cirkusz lehetősége merül fel, hiszen a miniszterjelölt saját korábbi tevékenységének kivizsgálása etikailag és politikailag is aggályos.
Összességében ifj. Lomnici Zoltán szerint, ha a Tisza Párt nem lép túl a bosszú és az ígéret logikáján, akkor 2026–2030 között nem megújulás, hanem újabb ciklusos polarizáció és „elmúlt tizenhatévezés” várható.