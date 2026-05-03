Így csinálna üzletet az egészségügyből a Tisza Párt – videó

Aggódásra ad okot, hogy a Tisza Párt kiemelten kezeli a gazdasági kérdéseket, míg az egészségügy alá van rendelve annak – legalábbis egyértelműen erre utalnak a legújabb lépéseik. Latorcai Csaba úgy fogalmazott, még hivatalba sem léptek, de már most látszanak a feszültségek: az egyik fél egyeztetne, bevonná a szakmát és a társadalmat, míg a másik már döntött, kijelentett, és be is jelentett egy olyan ügyet, ami alapvetően nem az ő hatásköre – számolt be a Hír TV.

Shell Kapitány Istvánnal az élen a Tisza Párt előrébb helyezi a gazdaságot, mint az egészségügyet (Forrás: Portfolio.hu)

Aggasztó a Tisza Párt fontossági sorrendje

Az, hogy a miniszterek a közösségi médiában üzengetnek egymásnak, igazából már nem üti meg az ingerküszöböt egy olyan kormány esetében, ahol Facebook-kommentek döntenek a tisztségviselők személyéről”

– írta a kereszténydemokrata politikus. Hozzátette: az, hogy a gazdasági miniszter megteheti, hogy egy egészségügyi kérdésben felülírja az egészségügyi minisztert, az sokkal komolyabb kérdéseket vet fel.

Ez ugyanis azt jelenti, hogy a Tisza-kormány számára az egészségünk nem érték, hanem üzlet

– olvasható Latorcai Csaba bejegyzésében.