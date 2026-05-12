Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egy mondatban döntötte romba a Tisza kommunikációját a kiválasztott külügyminisztere

Látta?

Balhé a Parlamentnél: rohantak a rendőrök

Tisza Párt

Tarka, mint a szivárvány – ők a Tisza frakcióvezető-helyettesei

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza frakcióvezetője, Bujdosó Anita kedden bejelentette a párt parlamenti képviselőcsoportjának frakcióvezető-helyetteseit. A Tisza Párt kiválasztott politikusainak munkáját, kvalitásait még nem ismerjük, de találtunk jó néhány tarka színfoltot a frakcióvezető-helyettesek múltjában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza Pártparlamenti frakciófrakcióvezető-helyettesTisza-frakcióMonty Python

Kedden az Origo is hírt adott arról, hogy megvannak a Tisza frakcióvezető-helyettesei, akiknek közvetlen főnöke az agrármérnök és informatikus-közgazdász végzettségű Császár Martin lesz. 

Tisza Párt
Kedden délelőtt mutatták be a Tisza Párt országgyűlési képviselőcsoportjának frakcióvezető-helyetteseit (forrás: Facebook/Bujdosó Andrea)

A Tisza Párt hektikus összetétele a frakcióvezetőkön is tükröződik

A népes képviselőcsoportot irányító vezetők között érdekes figurákat találtunk, akik a jogalkotás munkáját hivatottak összefogni.

Ilyen például Velkey György László, aki az elmúlt 16 év politikai és állami rendszeréhez sok szálon kötődő figura.

Nemcsak azért, mert az édesapja, Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, aki belépett az egyik fideszes digitális polgári körbe, hanem mert ő maga is keresztény-konzervatívnak írja le a családját. Ifjabb Velkey korábban dolgozott az Oktatási Hivatalban, majd oktatott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, egy ideig pedig vezette a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tehetséggondozó programját, a Ludovika Collegiumot, sőt az NKE Nemzetközi Irodáját is. Akár a családi kötelékek, akár az említett munkahelyek arra engednek következtetni, hogy 

Velkey nem mindig érezte elviselhetetlennek azt a közeget, amelyet a Fidesz-KDNP vezette kormányzat teremtett, és amely ellenében fogalmazza meg magát a Tisza Párt alkotta politikai tömb. 

Kérdés, hogy a keresztény-konzervatív értékrendjébe miként fér majd bele a most alakuló kormány LMBTQ-ügyekkel kapcsolatos nyitottsága, az abortusz kérdésének újragondolása és sok hasonló, a baloldali és liberális tiszások által elvárt intézkedés kapcsán felvetődő konfliktusok.

Vicces vagy tapintatlan?

Schummer Orsolya a Tisza országos listájáról a Parlamentbe bekerült képviselő, aki 2025-től kezdve a Tisza Párt dél-alföldi regionális koordinátora volt. Hivatalos közösségi oldalán még kevés poszt sorakozik, de már most sok vidám élményt ígér a látogatóknak. Például a Tisza látássérült miniszterét, Kátai-Németh Vilmost egy szóviccel köszönti, amely utal a politikus azon testi adottságára, amivel nem szokás viccelődni:

Kátai-Németh Vilmost nem a vakszerencse sodorta közénk, miniszterként kiemelt feladatának az átláthatóság biztosítását tartja”

– írja Schummer Orsolya a Facebook-oldalán.
De az a posztja sem arra utal, hogy Schummer Orsolya lenne a Tisza fiókjában a legélesebb kés, amely szerint:

Az, hogy a sükösdi fiúk tegnap az Országházban felléphettek, többet tett a roma integrációért, mint az eddigi sokmilliárdos programok.”

Azt ugyanis még az előző kormányzat legelvetemültebb kritikusai sem vonhatják kétségbe, hogy a mélyszegénységből kikerülő családok – köztük több ezer gyermek – sokat köszönhet a Fidesz-kormány roma integrációra elköltött milliárdjainak.

Borkultúrával és gourmet ételekkel a mélyszegénység ellen

Kapronczai Balázs nyerte meg Baranya 04. számú OEVK-t, amely az ország egyik leghátrányosabb régiójában található. 

Ő mégis sikeres vállalkozást tudhat magáénak, így az egyik haszonélvezője az elmúlt 16 év gazdaságfejlesztési stratégiájának. 

A Tisza Párt honlapján található bemutatásából kiderül, hogy tanulmányai befejezése után Szigetváron sikeres magán művészeti iskolát alapított. Kapronczai Balázs Pécsen él a feleségével és gyermekeivel, közös vállalkozásuk révén pedig jól ismeri a helyi közösségek mindennapi valóságát. A pecsma.hu vele készült interjújában a térség sanyarú helyzetéről, az ott élő mélyszegények felzárkóztatásának fontosságáról beszél, de arra a kérdésre, hogy képviselőként mivel szeretne foglalkozni, 

a turizmust, a gasztronómiát és a borkultúrát emeli ki,

amely területek nem éppen a tipikus felzárkóztatási lehetőségeket jelentik.

Legalább a tiszás vadászt érdekli a vadgazdálkodás?

Molnár Zoltán a Nógrád 02. számú egyéni választókerületben nyert választást, a Tisza honlapján található bemutatása szerint „ügyvezető” a foglalkozása, de az titokzatos homályban marad, hogy minek az ügyvezetője.

Mindenesetre azt is megtudjuk, hogy hosszas külföldi tartózkodás után döntöttek úgy a feleségével, hogy visszatérnek Magyarországra, amely döntés megkérdőjelezi annak a véleményének az őszinteségét, hogy itt mindent elrontott az előző kormány. Azt is megtudjuk róla, hogy tagja az Országos Magyar Vadászkamarának, amely azért is érdekes információ, mert a most alakuló Tisza-kormánynak látványosan elhanyagolt témája a vadgazdálkodás. A 238 oldalas programjukban mindössze két mellékmondatban szerepel a szó, a most zajló miniszterjelölti meghallgatásokon pedig egyáltalán nem szerepelt a téma.

Ha nem megy a praxis, irány a politika

Bódis Péter egri ügyvédről az Ellenpont írta meg, hogy mentora Kürtös László, a norvég Kongsberg fegyveripari vállalat magyarországi vezetője, akinek jelentős bevételt hozott és hoz az ukrajnai háború. A hírek szerint Bódis Péter mögé beállt a Ruszin-Szendi Romuluszt is támogató baloldali oligarcha, Wéber János is. Kürtös László korábban a közösségi oldalán büszkélkedett azzal, hogy cége aktívan támogatja Ukrajnát.

A frakcióigazgatói posztot Császár Martin kapja, aki a Tisza képviselői adatbázisa szerint agrármérnök és informatikus-közgazdász végzettséggel rendelkezik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!