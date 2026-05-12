Tarka, mint a szivárvány – ők a Tisza frakcióvezető-helyettesei

Kedden az Origo is hírt adott arról, hogy megvannak a Tisza frakcióvezető-helyettesei, akiknek közvetlen főnöke az agrármérnök és informatikus-közgazdász végzettségű Császár Martin lesz.
A Tisza Párt hektikus összetétele a frakcióvezetőkön is tükröződik
A népes képviselőcsoportot irányító vezetők között érdekes figurákat találtunk, akik a jogalkotás munkáját hivatottak összefogni.
Ilyen például Velkey György László, aki az elmúlt 16 év politikai és állami rendszeréhez sok szálon kötődő figura.
Nemcsak azért, mert az édesapja, Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, aki belépett az egyik fideszes digitális polgári körbe, hanem mert ő maga is keresztény-konzervatívnak írja le a családját. Ifjabb Velkey korábban dolgozott az Oktatási Hivatalban, majd oktatott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, egy ideig pedig vezette a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tehetséggondozó programját, a Ludovika Collegiumot, sőt az NKE Nemzetközi Irodáját is. Akár a családi kötelékek, akár az említett munkahelyek arra engednek következtetni, hogy
Velkey nem mindig érezte elviselhetetlennek azt a közeget, amelyet a Fidesz-KDNP vezette kormányzat teremtett, és amely ellenében fogalmazza meg magát a Tisza Párt alkotta politikai tömb.
Kérdés, hogy a keresztény-konzervatív értékrendjébe miként fér majd bele a most alakuló kormány LMBTQ-ügyekkel kapcsolatos nyitottsága, az abortusz kérdésének újragondolása és sok hasonló, a baloldali és liberális tiszások által elvárt intézkedés kapcsán felvetődő konfliktusok.
Vicces vagy tapintatlan?
Schummer Orsolya a Tisza országos listájáról a Parlamentbe bekerült képviselő, aki 2025-től kezdve a Tisza Párt dél-alföldi regionális koordinátora volt. Hivatalos közösségi oldalán még kevés poszt sorakozik, de már most sok vidám élményt ígér a látogatóknak. Például a Tisza látássérült miniszterét, Kátai-Németh Vilmost egy szóviccel köszönti, amely utal a politikus azon testi adottságára, amivel nem szokás viccelődni:
Kátai-Németh Vilmost nem a vakszerencse sodorta közénk, miniszterként kiemelt feladatának az átláthatóság biztosítását tartja”
– írja Schummer Orsolya a Facebook-oldalán.
De az a posztja sem arra utal, hogy Schummer Orsolya lenne a Tisza fiókjában a legélesebb kés, amely szerint:
Az, hogy a sükösdi fiúk tegnap az Országházban felléphettek, többet tett a roma integrációért, mint az eddigi sokmilliárdos programok.”
Azt ugyanis még az előző kormányzat legelvetemültebb kritikusai sem vonhatják kétségbe, hogy a mélyszegénységből kikerülő családok – köztük több ezer gyermek – sokat köszönhet a Fidesz-kormány roma integrációra elköltött milliárdjainak.
Borkultúrával és gourmet ételekkel a mélyszegénység ellen
Kapronczai Balázs nyerte meg Baranya 04. számú OEVK-t, amely az ország egyik leghátrányosabb régiójában található.
Ő mégis sikeres vállalkozást tudhat magáénak, így az egyik haszonélvezője az elmúlt 16 év gazdaságfejlesztési stratégiájának.
A Tisza Párt honlapján található bemutatásából kiderül, hogy tanulmányai befejezése után Szigetváron sikeres magán művészeti iskolát alapított. Kapronczai Balázs Pécsen él a feleségével és gyermekeivel, közös vállalkozásuk révén pedig jól ismeri a helyi közösségek mindennapi valóságát. A pecsma.hu vele készült interjújában a térség sanyarú helyzetéről, az ott élő mélyszegények felzárkóztatásának fontosságáról beszél, de arra a kérdésre, hogy képviselőként mivel szeretne foglalkozni,
a turizmust, a gasztronómiát és a borkultúrát emeli ki,
amely területek nem éppen a tipikus felzárkóztatási lehetőségeket jelentik.
Legalább a tiszás vadászt érdekli a vadgazdálkodás?
Molnár Zoltán a Nógrád 02. számú egyéni választókerületben nyert választást, a Tisza honlapján található bemutatása szerint „ügyvezető” a foglalkozása, de az titokzatos homályban marad, hogy minek az ügyvezetője.
Mindenesetre azt is megtudjuk, hogy hosszas külföldi tartózkodás után döntöttek úgy a feleségével, hogy visszatérnek Magyarországra, amely döntés megkérdőjelezi annak a véleményének az őszinteségét, hogy itt mindent elrontott az előző kormány. Azt is megtudjuk róla, hogy tagja az Országos Magyar Vadászkamarának, amely azért is érdekes információ, mert a most alakuló Tisza-kormánynak látványosan elhanyagolt témája a vadgazdálkodás. A 238 oldalas programjukban mindössze két mellékmondatban szerepel a szó, a most zajló miniszterjelölti meghallgatásokon pedig egyáltalán nem szerepelt a téma.
Ha nem megy a praxis, irány a politika
Bódis Péter egri ügyvédről az Ellenpont írta meg, hogy mentora Kürtös László, a norvég Kongsberg fegyveripari vállalat magyarországi vezetője, akinek jelentős bevételt hozott és hoz az ukrajnai háború. A hírek szerint Bódis Péter mögé beállt a Ruszin-Szendi Romuluszt is támogató baloldali oligarcha, Wéber János is. Kürtös László korábban a közösségi oldalán büszkélkedett azzal, hogy cége aktívan támogatja Ukrajnát.
A frakcióigazgatói posztot Császár Martin kapja, aki a Tisza képviselői adatbázisa szerint agrármérnök és informatikus-közgazdász végzettséggel rendelkezik.