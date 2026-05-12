Tarka, mint a szivárvány – ők a Tisza frakcióvezető-helyettesei

Kedden az Origo is hírt adott arról, hogy megvannak a Tisza frakcióvezető-helyettesei, akiknek közvetlen főnöke az agrármérnök és informatikus-közgazdász végzettségű Császár Martin lesz.

Kedden délelőtt mutatták be a Tisza Párt országgyűlési képviselőcsoportjának frakcióvezető-helyetteseit (forrás: Facebook/Bujdosó Andrea)

A Tisza Párt hektikus összetétele a frakcióvezetőkön is tükröződik

A népes képviselőcsoportot irányító vezetők között érdekes figurákat találtunk, akik a jogalkotás munkáját hivatottak összefogni.

Ilyen például Velkey György László, aki az elmúlt 16 év politikai és állami rendszeréhez sok szálon kötődő figura.

Nemcsak azért, mert az édesapja, Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, aki belépett az egyik fideszes digitális polgári körbe, hanem mert ő maga is keresztény-konzervatívnak írja le a családját. Ifjabb Velkey korábban dolgozott az Oktatási Hivatalban, majd oktatott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, egy ideig pedig vezette a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tehetséggondozó programját, a Ludovika Collegiumot, sőt az NKE Nemzetközi Irodáját is. Akár a családi kötelékek, akár az említett munkahelyek arra engednek következtetni, hogy

Velkey nem mindig érezte elviselhetetlennek azt a közeget, amelyet a Fidesz-KDNP vezette kormányzat teremtett, és amely ellenében fogalmazza meg magát a Tisza Párt alkotta politikai tömb.

Kérdés, hogy a keresztény-konzervatív értékrendjébe miként fér majd bele a most alakuló kormány LMBTQ-ügyekkel kapcsolatos nyitottsága, az abortusz kérdésének újragondolása és sok hasonló, a baloldali és liberális tiszások által elvárt intézkedés kapcsán felvetődő konfliktusok.

Vicces vagy tapintatlan?

Schummer Orsolya a Tisza országos listájáról a Parlamentbe bekerült képviselő, aki 2025-től kezdve a Tisza Párt dél-alföldi regionális koordinátora volt. Hivatalos közösségi oldalán még kevés poszt sorakozik, de már most sok vidám élményt ígér a látogatóknak. Például a Tisza látássérült miniszterét, Kátai-Németh Vilmost egy szóviccel köszönti, amely utal a politikus azon testi adottságára, amivel nem szokás viccelődni:

Kátai-Németh Vilmost nem a vakszerencse sodorta közénk, miniszterként kiemelt feladatának az átláthatóság biztosítását tartja”

– írja Schummer Orsolya a Facebook-oldalán.

De az a posztja sem arra utal, hogy Schummer Orsolya lenne a Tisza fiókjában a legélesebb kés, amely szerint:

Az, hogy a sükösdi fiúk tegnap az Országházban felléphettek, többet tett a roma integrációért, mint az eddigi sokmilliárdos programok.”

Azt ugyanis még az előző kormányzat legelvetemültebb kritikusai sem vonhatják kétségbe, hogy a mélyszegénységből kikerülő családok – köztük több ezer gyermek – sokat köszönhet a Fidesz-kormány roma integrációra elköltött milliárdjainak.