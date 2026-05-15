Így nézi le a Fidesz-KDNP szavazóit a Tisza Párt

„Amit szintén visszautasítok, az az, hogy 2,5 millió magyar embert, aki a Fideszre szavazott, gondolkodásra nem túl igényes tömegnek neveztek” – fogalmazott Facebook-videójában Rétvári Bence, üzenve a Tisza Párt politikusainak.

A Tisza Párt lenézi a Fidesz-KDNP szavazóit, holott korábban Magyar Péter is ide tartozott Fotó: PestiSrácok/Hatlaczki Balazs

A politikus szerint azonban ez a megfogalmazás nemcsak tiszteletlen, hanem különösen visszás annak fényében, hogy korábban a mostani politikai oldal több szereplője is ugyanennek a közösségnek volt a része. Úgy fogalmazott:

„ennek a tömegnek része volt az ön pártjából érkező miniszterelnök”, de szerinte akár azok is ide tartoztak korábban, akik ma már lenéző hangnemben beszélnek a jobboldali választókról.

A politikus emlékeztetett arra is, hogy a Fidesz szavazóit korábban „sötétben tartott, trágyával etetett gombáknak” is nevezték, amit akkor is visszautasítottak, és most is elfogadhatatlannak tartanak.

Rétvári Bence szerint különösen ellentmondásos, hogy miközben az új politikai korszak szereplői a „szeretetország” hangulatát és az összefogás politikáját hirdetik, közben milliós nagyságrendű választói közösségekről beszélnek sértő és lekezelő módon. Úgy fogalmazott: szeretnék, ha a „szeretetországban” valóban „egy kis szeretethang is megnyilvánulna”.