Falat húznak a Tisza Párt és a Fidesz frakciója közé – itt az új ülésrend

Szombaton tartja alakuló ülését az új Országgyűlés, a parlamenti munka előkészületei azonban már hetek óta zajlanak. A frakciók közötti egyeztetések során nemcsak a bizottsági struktúráról és a tisztségviselők személyéről született megállapodás, hanem az is eldőlt, miként helyezkednek el a képviselők az ülésteremben.

Melléthei-Barna Márton és Velkey György László, a Tisza Párt delegációjának tagjai, Bujdosó Andrea, a párt leendő országgyűlési frakcióvezetője és Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója (b-j) érkezik az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő újabb tárgyalásra az Országházban, 2026. április 28-án

Az Index kiemelte cikkében, a parlamenti szokásjog továbbra sem változott: a házelnöki pulpitus felől nézve a kormánypárti képviselők a jobb oldalon foglalnak helyet, míg velük szemben ülnek az ellenzéki frakciók. Ez a hagyományos elrendezés most azonban különösen látványos változást hozott, hiszen a Fidesz másfél évtized után az ülésterem ellenkező oldalára került.

Az új parlamenti ciklus egyik legérdekesebb sajátossága, hogy a két legnagyobb frakció, a Tisza Párt és a Fidesz képviselői között egyfajta „ütközőzóna” jött létre.

A nyolcfős KDNP-frakció ugyanis fizikailag is elválasztja egymástól a két politikai tömböt.

Az ülésrend a házelnöki pulpitus felől nézve a következőképpen alakul:

a bal szélen a Mi Hazánk Mozgalom hat képviselője kap helyet;

mellettük ül a 44 fős Fidesz-frakció;

ezt követi a KDNP nyolcfős képviselőcsoportja;

majd egy folyosó választja el őket a legnagyobb, 141 fős Tisza-frakciótól.

A parlamenti patkó szélein külön helyeket biztosítottak az európai parlamenti képviselők számára, emellett a nemzetiségi szószólók is a felső sorban kapnak helyet. Az ülésterem jobb felső részében ülhetnek az úgynevezett beszámolásra kötelezettek, köztük az Állami Számvevőszék vagy a Magyar Nemzeti Bank vezetői, akik rendszeresen ismertetik tevékenységüket az Országgyűlés előtt.

A parlamenti ülésrend ugyanakkor nem csupán politikai erőviszonyokat tükröz, hanem gyakorlati szempontokat is. A frakciókon belül rendszerint az első sorokban ülnek a frakcióvezetők, helyetteseik és a kiemelt tisztségviselők, míg a szakpolitikusokat gyakran tematikus szempontok szerint helyezik egymás közelébe.

Az ülésterem működésének megvannak a maga hagyományos szereplői is. A pulpituson az ülést vezető elnök, az Országgyűlés jegyzői és a hivatali munkatársak foglalnak helyet, míg a gyorsírók a terem közepén dolgoznak, tízpercenként váltva egymást.