Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor megtörte a csendet, váratlan üzenetet tett közzé

Nézze!

Elképesztő, amit Varga Judit csinál – ezt önnek is látnia kell!

tisza párt

Falat húznak a Tisza Párt és a Fidesz frakciója közé – itt az új ülésrend

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kialakult az új Országgyűlés ülésrendje: a parlamenti szokásjog változatlan maradt, de a politikai erőviszonyok látványosan átrendezték a patkót. A Fidesz másfél évtized után az ülésterem másik oldalára került, a két legnagyobb frakció közé pedig a KDNP képviselői ékelődnek be.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tisza pártországgyűlésfideszkdnp

Szombaton tartja alakuló ülését az új Országgyűlés, a parlamenti munka előkészületei azonban már hetek óta zajlanak. A frakciók közötti egyeztetések során nemcsak a bizottsági struktúráról és a tisztségviselők személyéről született megállapodás, hanem az is eldőlt, miként helyezkednek el a képviselők az ülésteremben. 

Budapest, 2026. április 28. Melléthei-Barna Márton és Velkey György László, a Tisza Párt delegációjának tagjai, Bujdosó Andrea, a párt leendő országgyűlési frakcióvezetője és Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója (b-j) érkezik az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő újabb tárgyalásra az Országházban 2026. április 28-án. MTI/Balogh Zoltán
Melléthei-Barna Márton és Velkey György László, a Tisza Párt delegációjának tagjai, Bujdosó Andrea, a párt leendő országgyűlési frakcióvezetője és Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója (b-j) érkezik az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő újabb tárgyalásra az Országházban, 2026. április 28-án
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az Index kiemelte cikkében, a parlamenti szokásjog továbbra sem változott: a házelnöki pulpitus felől nézve a kormánypárti képviselők a jobb oldalon foglalnak helyet, míg velük szemben ülnek az ellenzéki frakciók. Ez a hagyományos elrendezés most azonban különösen látványos változást hozott, hiszen a Fidesz másfél évtized után az ülésterem ellenkező oldalára került.

Az új parlamenti ciklus egyik legérdekesebb sajátossága, hogy a két legnagyobb frakció, a Tisza Párt és a Fidesz képviselői között egyfajta „ütközőzóna” jött létre. 

A nyolcfős KDNP-frakció ugyanis fizikailag is elválasztja egymástól a két politikai tömböt.

Az ülésrend a házelnöki pulpitus felől nézve a következőképpen alakul:

  • a bal szélen a Mi Hazánk Mozgalom hat képviselője kap helyet;
  • mellettük ül a 44 fős Fidesz-frakció;
  • ezt követi a KDNP nyolcfős képviselőcsoportja;
  • majd egy folyosó választja el őket a legnagyobb, 141 fős Tisza-frakciótól.

A parlamenti patkó szélein külön helyeket biztosítottak az európai parlamenti képviselők számára, emellett a nemzetiségi szószólók is a felső sorban kapnak helyet. Az ülésterem jobb felső részében ülhetnek az úgynevezett beszámolásra kötelezettek, köztük az Állami Számvevőszék vagy a Magyar Nemzeti Bank vezetői, akik rendszeresen ismertetik tevékenységüket az Országgyűlés előtt.

A parlamenti ülésrend ugyanakkor nem csupán politikai erőviszonyokat tükröz, hanem gyakorlati szempontokat is. A frakciókon belül rendszerint az első sorokban ülnek a frakcióvezetők, helyetteseik és a kiemelt tisztségviselők, míg a szakpolitikusokat gyakran tematikus szempontok szerint helyezik egymás közelébe.

Az ülésterem működésének megvannak a maga hagyományos szereplői is. A pulpituson az ülést vezető elnök, az Országgyűlés jegyzői és a hivatali munkatársak foglalnak helyet, míg a gyorsírók a terem közepén dolgoznak, tízpercenként váltva egymást.

A földszinti páholyokban a szakértők, minisztériumi munkatársak, meghívott vendégek és közjogi méltóságok követhetik az üléseket. Az első emeleti karzatot a sajtó és a diplomáciai testület tagjai használják, míg a második emeleti karzatot csak kiemelt alkalmakkor nyitják meg a nagyközönség előtt – így az alakuló ülésen is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!